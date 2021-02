Firmy oszczędzają, ale nie na IT

Sytuacja pandemiczna była wyzwaniem dla globalnego biznesu, a jak pokazują badania, negatywne skutki odczuło aż 40 proc. firm. Niemal co siódmy przedsiębiorca musiał ograniczyć lub odłożyć w czasie swoje wydatki na inwestycje. Z dostępnych na rynku informacji wynika, że blisko co piąta firma rezygnowała z inwestowania w innowacje, czy działania marketingowe i reklamowe. Jednak rok 2020 podkreślił znaczenie technologii cyfrowych opartych o rozwiązania w chmurze, a także zdalne zarządzanie usługami. Wprowadzone przeobrażenia trwale przyspieszyły cyfrową transformację.



- Zmiany, przed jakimi stanęły firmy, bardzo często wiązały się z wyzwaniami w obszarze cyfrowych rozwiązań w zakresie zarządzania firmą, narzędzi czy kanałów sprzedaży, na które nie zawsze firmy były odpowiednio gotowe. Wiele z procesów wdrożonych na początku pandemii stanowiło odpowiedź na bieżące i nieplanowane utrudnienia. W roku 2021 budżety wielu firm na IT zwiększą się, tak by mogły jeszcze lepiej dostosować się do nowych realiów, niebędących już tak dużym zaskoczeniem. W porównaniu do ubiegłego roku zanotowaliśmy ok. 52 proc wzrost zamówień na skany dokumentów, indeksowanie treści, projektowanie nowych procesów, którymi zarządzają platformy workflow czy wręcz sztuczna inteligencja. Największą popularnością cieszyła się digitalizacja dokumentacji HR, obiegu faktur czy zarządzanie obiegiem umów. Wciąż rosnąca liczba zapytań o świadczone przez nas usługi, daje jasny dowód na to, że przedsiębiorcy dokładają wszelkich starań, by kolejne restrykcje związane z pandemią miały jak najmniejszy wpływ na funkcjonowanie ich biznesów - komentuje Sylwia Pyśkiewicz, CEO Iron Mountain Polska.

Co nam przyniesie 2021 rok?



Dzisiaj pomimo ogólnej redukcji wydatków w związku z wciąż odczuwalnymi skutkami pandemii, 76 proc. firm planuje długoterminowe zmiany i inwestycje w IT, z czego 35 proc. będzie związane z migracją danych systemów chmurowych. Choć według szacunków, przychody firm w 2021 spadną lub utrzymają się na tym samym poziomie, to 80 proc. inwestycji w obszary IT wzrośnie bądź pozostanie na niezmiennie wysokim poziomie.



- Wzrost wydatków na usługi chmurowe pozwoli na zmniejszenie udziału kosztów dotyczących bezpośrednio samej infrastruktury IT. Czy wpłynie to na dochody przedsiębiorstw? Tylko częściowo. Plany dotyczące cyfrowej transformacji stanowią próbę zminimalizowania negatywnych efektów pandemii i z tego powodu COVID-19 wymusi wzrost budżetów w 2021 r. nawet o ponad 1/35. Jednak jest to konieczne działanie, aby firmy mogły w dalszym ciągu funkcjonować i lepiej odpowiadać na wyzwania nowej rzeczywistości biznesowej - podsumowuje Sylwia Pyśkiewicz.