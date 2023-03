Firmy dostosowały innowacyjne, kompleksowe rozwiązanie 5G Private Network, które ma potencjał do przekształcania systemów automatyki przemysłowej.

Dzięki wysoce zaawansowanej łączności wirtualnej, system można wdrażać w różnych obiektach przemysłowych i logistycznych.

5G Private Network pokazuje, w jaki sposób uprościć i zoptymalizować wdrażanie technologii cyfrowych na dużą skalę.

W obiektach przemysłowych — od hut po porty.

Schneider Electric, Capgemini oraz Qualcomm Technologies, Inc. ogłosiły podczas targów MWC Barcelona 2023 współpracę w zakresie zautomatyzowanego rozwiązania do podnoszenia ciężarów wykorzystującego sieć 5G. Firmy połączyły siły w celu zaprojektowania i instalacji narzędzia w laboratorium wyciągowym Schneider Electric w Grenoble we Francji. Zastępując połączenia przewodowe bezprzewodowymi i ujednolicając istniejące połączenia bezprzewodowe w ramach systemu automatyki przemysłowej firmy Schneider Electric, rozwiązanie 5G Private Network pokazuje, w jaki sposób uprościć i zoptymalizować wdrażanie technologii cyfrowych na dużą skalę w obiektach przemysłowych — od hut po porty.

Od lotnictwa, motoryzacji i innych branż transportowych po produkcję stali – zastosowania dźwigowe odgrywają kluczową rolę w łańcuchach dostaw oraz procesach produkcyjnych, gdzie ciężkie materiały i towary muszą być transportowane na setki metrów. Żurawie przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, na przykład w ekstremalnych temperaturach i na duże odległości.

- Cyfrowa transformacja pomaga klientom Schneider Electric w zwiększeniu efektywności działań w zakresie produktywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju, ale żadna firma nie jest w stanie tego dokonać samodzielnie – komentuje Marc Lafont, Vice President, Innovation and Upstream Marketing w Schneider Electric. – Schneider Electric od zawsze stawia na współpracę i innowacje, które ją rozwijają. Nowe przełomowe rozwiązanie end-to-end do podnoszenia, wykorzystujące zalety sieci 5G, podczas pilotażu w realizacjach użytkowników końcowych udowodniło, że jest doskonałym przykładem potęgi wspólnej pracy. W perspektywie krótkoterminowej uwzględnimy więcej przemysłowych możliwości użycia 5G w różnych zastosowaniach związanych z automatyzacją hybrydową i automatyzacją procesów. Ponadto będziemy eksperymentować z głębszą integracją technologii 5G w naszych urządzeniach do automatyzacji.

Zautomatyzowane systemy podnoszenia zwiększają produktywność, bezpieczeństwo i wydajność operacyjną, ale wymagają szybkich czasów reakcji, wysokiej precyzji i niezawodności, dostępności 24/7 oraz ręcznych i autonomicznych możliwości sterowania. Ponadto kilka systemów musi działać w tej samej sieci z kamerami wideo do monitorowania i obsługi zdalnej oraz sterownikami PLC (ang. Programmable Logic Controllers) do różnych funkcji obsługi, w tym automatyki, zdalnego sterowania i bezpieczeństwa. Niski poziom opóźnień sieci 5G pozwala systemowi zastąpić kable światłowodowe w operacjach zdalnego sterowania, odpowiadając na potrzebę uproszczenia złożoności sieci, zmniejszenia liczby przewodów i zapewnienia długoterminowej niezawodnej łączności.

- Współpraca ze Schneider Electric pokazuje wyjątkową zdolność Capgemini do współdziałania z klientami w celu wykorzystania technologii do wprowadzania innowacji i tworzenia nowych zastosowań dla branży. Kompleksowe rozwiązanie 5G dostosowane do systemu dźwigowego Schneider Electric jest dobrym przykładem wartości dodanej 5G do komunikacji przemysłowej i ilustruje jego potencjał do przekształcenia segmentu przemysłu – mówi Fotis Karonis, Group Leader of 5G and Edge Computing w Capgemini. – Zaawansowana łączność, 5G i technologie przetwarzania brzegowego znacząco umożliwiają i przyspieszają rozwój w kierunku gospodarki cyfrowej i innowacyjności. Umożliwiają przemysłowym klientom przeprojektowanie systemów i procesów oraz uczynienie ich bardziej wydajnymi, elastycznymi i inteligentnymi.

Możliwości wykorzystania 5G do rozwoju łączności korporacyjnej są ogromne, dlatego inwestujemy w ten rosnący ekosystem, dostarczając prywatnym sieciom 5G praktyczne innowacje. Nasze najnowsze technologie przyspieszają osiągnięcie licznych korzyści, jakie nowoczesne prywatne sieci 5G oferują partnerom takim jak Schneider Electric i Capgemini. Oferując wstępnie zintegrowane rozwiązanie, umożliwiające wybór wielu dostawców wraz z technologią automatyzacji i zarządzania Open RAN w celu usprawnienia wdrażania, zarządzania i dostosowywania sieci prywatnych, pomagamy zmniejszyć złożoność i skrócić czas wprowadzania na rynek na całym świecie – dodaje Enrico Salvatori, Senior Vice President w Qualcomm Europe oraz President w Qualcomm EMEA.

Capgemini ściśle współpracowała ze Schneider Electric, aby zaprojektować zoptymalizowane, kompleksowe rozwiązanie 5G i zidentyfikować wyniki biznesowe na przykładzie przemysłowego zastosowania technologii w Schneider Electric. Zapewniła również wsparcie integracji systemów w oparciu o najnowsze innowacje Qualcomm Technologies i pomogła Schneider Electric w integracji sieci 5G z ich sprzętem, aby opisać i zoptymalizować system. Doświadczenie Schneider Electric w automatyce przemysłowej w połączeniu z doświadczeniem Qualcomm Technologies w zakresie technologii bezprzewodowych, innowacji obliczeniowych i sztucznej inteligencji, uzupełnione o praktyczne doświadczenie Capgemini we wdrażaniu sieci i integracji systemów, łączą się, aby poprawić wydajność przy jednoczesnym wyeliminowaniu zawiłości. Dzięki temu skraca się czas wprowadzania produktów na rynek oraz rosną wskaźniki KPI klientów korzystających z automatycznych podnośników.

Poza podstawowymi funkcjami przemysłowymi, zautomatyzowany system podnoszenia Private 5G może być także wykorzystywany inaczej, np. w przypadku obsługiwanych przez XR (eXtended Reality) operatorów czy urządzeń do noszenia.