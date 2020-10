Firth Wall i BNP Paribas współpracują przy stworzeniu europejskiego funduszu PropTech

Fifth Wall, największa na świecie firma venture capital, której głównym obszarem działalności są rozwiązania technologiczne dla branży nieruchomości, podjęła współpracę z BNP Paribas Real Estate w zakresie rozpoczęcia działalności firmy na rynku europejskim poprzez wprowadzenie na niego Fifth Wall Real Estate Technology European Fund, pierwszego europejskiego funduszu PropTech firmy.

Ta kalifornijska firma założona w 2016 roku zarządza ponad 1,2 mld dolarów pozyskanych od interesariuszy z branży nieruchomości za pośrednictwem kilku funduszy. Inwestycja w Fundusz jest dla BNP Paribas Real Estate posunięciem o strategicznym znaczeniu opartym na założeniu, iż innowacyjne rozwiązania technologiczne będą w przyszłości odgrywać kluczową rolę w tworzeniu lepszych budynków i miast.

Wprowadzenie Funduszu na europejski rynek jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji strategii Fifth Wall możliwym dzięki sukcesowi odniesionemu przez firmę na rynku północnoamerykańskim, a otwierającym europejskim firmom drzwi do USA i poza nimi. Działalność Funduszu ma na celu przede wszystkim identyfikację i inwestowanie w najbardziej obiecujące europejskie startupy z branży PropTech oraz przyśpieszenie wdrażania europejskich innowacji w dziedzinie nieruchomości, tym samym powielając skuteczny schemat działania wdrożony przez utworzone wcześniej fundusze Fifth Wall skupiające się głównie na inwestowaniu w startupy mające swoje siedziby w USA.

Sytuacja kryzysowa w sferze zdrowia publicznego stała się katalizatorem pewnych trendów jeszcze przed pandemią COVID-19, w tym cyfryzacji, gospodarki niskoemisyjnej i zwinnej metodyki pracy, czyli we wszystkich obszarach, w odniesieniu do których BNP PRE przyjmuje stanowisko, iż rozwiązania technologiczne będą mieć kluczowe znaczenie dla ich propagowania i dalszego rozwoju w ich zakresie.

Partnerstwo z Fifth Wall pozwoli BNP Paribas Real Estate zidentyfikować innowacyjne rozwiązania technologiczne i potencjalnych partnerów, dzięki którym spółka będzie mogła świadczyć usługi na rzecz swoich klientów w efektywniejszy sposób. Przyczyni się to do wzmocnienia istniejącej kultury innowacyjności i wspierania rozwoju wydajniejszych środowisk zbudowanych, a jednocześnie usprawni zarządzanie budynkami i w pozytywny sposób wpłynie na doświadczenie użytkownika.

Ponadto w ramach współpracy BNP Paribas Real Estate i Fifth Wall będą szukać możliwości współinwestowania w innowacyjne rozwiązania oraz badać potencjał podjęcia współpracy gospodarczej z innymi podmiotami.



Oprócz zaangażowania obu firm w technologię, kolejną kwestią niezmiernie ważną dla obydwu organizacji jest idea odpowiedzialności biznesu w zakresie aspektów środowiskowych i społecznych. Fifth Wall został przyznany certyfikat B Corp, czyli certyfikacja dla firm spełniających najwyższe standardy w zakresie potwierdzonych inicjatyw społecznych i środowiskowych prowadzących przez organizację.

