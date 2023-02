Marka Fit Cake zainwestowała w innowacyjne, zewnętrzne rozwiązanie technologiczne, które przy pomocy map Google i po przeanalizowaniu istotnych czynników, wskaże najlepsze miejsce na biznes.

Marka Fit Cake, doskonale zanana z deserów i ciast bez cukru.

Wybór odpowiedniej lokalizacji głównie w biznesie gastronomicznym decyduje o jego dochodowości, możliwościach rozwoju, a nawet klienteli.

Nawet najlepszy koncept nie zagwarantuje zysków, jeżeli lokal usytuowany jest w miejscu niekorzystnym.

- Do tej pory naszym franczyzodawcom oferowaliśmy audytorski system monitorowania wyboru odpowiedniego miejsca na lokal. Jednak postanowiliśmy pójść jeszcze o krok dalej. Uruchomiamy system zewnętrzny oparty na mapach Google, który bezbłędnie wskaże najlepsze miejsca – mówi Rafał Kościuk, właściciel franczyzy Fit Cake. - To optymalne rozwiązanie, które między innymi uwzględni jakie inne lokale gastronomiczne znajdują się w okolicy, czy w sąsiedztwie mieszkają potencjalni miłośnicy zdrowych deserów, którzy dotrą do Fit Ceka w dwie lub trzy minuty, gdzie są zlokalizowane bankomaty czy firmy, których pracownicy byliby zainteresowani naszą ofert.

Marka Fit Cake zainwestowała w innowacyjne, zewnętrzne rozwiązanie technologiczne. Fot. Mat. pras.

Kolokwialnie mówiąc system na mapynakłada odpowiednie nakładki, które pozwolą dokonać skutecznej weryfikacji miejsc. Dodatkowo system uwzględni natężenie ruchu w danych godzinach, a także wiek osób mieszkających czy pracujących w najbliższej okolicy. Franczyzobiorca otrzyma też informacje o planowanych remontach czy przebudowach dróg w okolicy.

- Ta technologia prowadzi do lepszego podejmowania decyzji wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z parametrem przestrzennym, lokalizacyjnym. System informacji geograficznej (GIS) umożliwia kadrze managerskiej i doradcom biznesowym mapowanie wyników działań i ich analizowanie z wykorzystaniem podejścia geograficznego obejmującego infrastrukturę biznesową, łańcuchy dostaw czy szacowanie ryzyka podejmowanych działań. Takie holistyczne spojrzenie operacyjne jest możliwe dzięki wysokiemu potencjałowi analityki lokalizacyjnej, która pozwala kadrze kierowniczej identyfikować takie miejsca, w których priorytety biznesowe i priorytety zrównoważonego rozwoju są ze sobą zbieżne lub przeciwstawne. Opisywany sposób działania pozwala dostosowywać strategie działań do zaistniałych sytuacji – tłumaczy autor projektu technologicznego stworzonego na potrzeby marki Fit Cake.

Technologia GIS jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. Większość globalnych i największych polskich podmiotów jest jej beneficjentem: jak sieci i infrastruktura, wojsko i bezpieczeństwo narodowe, samorządy, przemysł, nieruchomości, energia i biznes. Systemy Gisowe wspierają także procesy segmentacji biznesowej, wyboru optymalnej lokalizacji przez analizę wielu czynników w jednym systemie.

Sieć franczyzowa Fit Cake należy do najszybciej rozwijających się konceptów w branży spożywczej. Rozpoczęła działalność w 2016 roku i znakomicie wpasowała się ze swoim asortymentem w lukę na polskim rynku. Oferuje fit desery i wypieki bez cukru, adresowane do osób na różnych dietach, min.: diabetyków, alergików, chorych na celiakię, otyłość, a także depresję, która często powiązana jest z wysokim spożyciem cukru. Jej odbiorcami są także ludzie preferujący aktywny styl życia i sportowcy. Aktualnie na mapie Polski jest już ponad 60 „niecukierni”, a także dwie na Malcie.

Ten nowoczesny system pozwoli nam rozwinąć swoje skrzydła również za granicą i tam również wesprzemy franczyzobiorców w wyborze optymalnego miejsca. Dziś już jesteśmy bogatsi o cenne doświadczenia, którymi chętnie dzielimy się z franczyzobiorcami. Co ważne profesjonalny wybór miejsca za pomocą profesjonalnego systemu otrzymują całkowicie za darmo – dodaje Rafał Kościuk.

To nie wszystko, co Fit Cake może zaoferować potencjalnym franczyzobiorcom w wyborze lokalu gastronomicznego.