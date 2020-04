Fotowoltaika będzie rosła, nawet w czasie spowolnienia

Każdy miesiąc przynosi więcej fotowoltaiki w systemie niż wszystkie inne technologie OZE razem wzięte, w dodatku zsumowane z 24 miesięcy. Dzieje się tak od grudnia - zauważa Mirosław Bieliński, prezes Stilo Energy. Tylko w lutym tego roku moc zainstalowana elektrowni słonecznych w Polsce wzrosła w stosunku do stycznia o blisko 8 procent. Wygląda na to, że szykuje się kolejny rekordowy rok w polskiej fotowoltaice. Firmy jednak będą oczekiwały dalszego wsparcia państwa dla swych ekologicznych inwestycji.

Boom na instalacje fotowoltaiczne nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę zachęty dla inwestorów – od dotacji i pożyczek po leasing. Według danych Agencji Rynku Energii dziś energię ze słońca przechwytują instalacje o łącznej mocy ponad 1,76 GW.

Okres zwrotu inwestycji zależy od kosztu alternatywy – czyli zakupu energii z sieci energetycznej. Skraca się systematycznie, na co wpływają i instrumenty pomocowe, i podwyżki cen energii elektrycznej dla biznesu wprowadzane w ostatnich latach przez koncerny energetyczne.

- Spadki cen hurtowych energii elektrycznej nie wynikają z obniżenia kosztów wytwarzania i dystrybucji energii, ale z ostrego hamowania gospodarki, a tym samym - spadku zużycia energii - zauważa Mirosław Bieliński, prezes Stilo Energy. - Gdy gospodarka “odbije”, ceny ruszą w górę. Paradoksalnie, szybkość wzrostu cen hurtowym będzie takim syntetycznym wskaźnikiem zdrowienia gospodarki po epidemii. Dobrze zatem, że pojawiają się nowe instrumenty wspierające inwestowanie w odnawialne źródła energii, także dla przedsiębiorców oraz spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot.

Premie, pożyczki, dotacje na fotowoltaikę

Mowa m.i.n o korzystnych dla przedsiębiorców zmianach w premii termomodernizacyjnej. Według Bank Gospodarstwa Krajowego w tym roku średnia wysokość tej premii sięgnie średnio około 77 tys. zł wobec 60 tys. w roku ubiegłym.

Programem, którym powinien zainteresować się przedsiębiorca, jest Energia Plus. W jego ramach można otrzymać prawie 4 miliony złotych wsparcia. Warto się pospieszyć, bo tylko w 2019 roku w Polacy zbudowali przydomowe instalacje o mocy niemal 800 MW. Jest to cztery razy więcej niż zakładano, więcej niż we wszystkich poprzednich latach liczonych łącznie i tyle, ile produkuje największa polskich wśród elektrowni wodnych, elektrownia szczytowo-pompowa w Żarnowcu.

Innym źródłem finansowania fotowoltaiki dla firm jest program PolSEFF2. Działa na zasadzie linii kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, których roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro. Wsparcie w tym wypadku przyjmuje postać dopłat do kredytów na termomodernizację budynków. Instalacje fotowoltaiczne są zaliczane do działań z tego zakresu.