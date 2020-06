Galeria Askana robi krok w stronę digitalizacji

Aplikacja oferuje wiele ciekawych rozwiązań w dobie odradzania się konsumpcji w centrach handlowych po okresie pandemii. Klienci nie tylko mają wgląd w ofertę sklepów przez telefon, ale również mogą skorzystać z usługi click & collect, czyli zamówić produkt i odebrać go w sklepie. Ponadto na użytkowników aplikacji mobilnej Galerii Askana czekają: promocje, rabaty i program lojalnościowy – punkty zbierane za aktywność można wymieniać na nagrody. Z kolei najemcy zyskują wygodną formę publikacji swoich ofert, mogą tworzyć kampanie i śledzić ich efekty w czasie rzeczywistym: liczbę klientów, którzy wchodzą w interakcje, np. odwiedzając sklep po obejrzanej kampanii – całość mierzona jest technologią sensorową. Aplikacja umożliwia również najemcom tworzenie kampanii promocyjnych i zarządzanie nimi oraz oferuje personalizowane miesięczne raporty z wykonanych działań.

– Aplikacja mobilna Galerii Askana stymuluje odwiedzalność i obroty w sposób bardzo prosty i intuicyjny. Klienci Galerii Askana zyskują narzędzie, dzięki któremu mają ciągły dostęp do oferty obiektu, mogą śledzić nowości, rezerwować produkty i dzięki temu planować wizytę w Galerii Askana. Natomiast najemcy otrzymują dodatkową możliwość wspomagania sprzedaży w sklepach – zauważa Anna Sip, PR & Marketing Senior Manager.

Aplikacja mobilna Galerii Askana to część usługi C-RTM oferowanej przez CREAM Property Advisors. Zadaniami C-RTM, czyli CREAM Real Time Marketing w aktualnej sytuacji rynkowej są: skuteczna komunikacja z klientami m.in. o bezpieczeństwie przestrzeni zakupowej, podniesienie konwersji wizyt na zakupy, wykorzystanie i wzmocnienie efektu ROPO (research online, purchase offline), stworzenie nowych możliwości w zakresie marketingu z uwzględnieniem digitalizacji centrum i współpracy z najemcami w zakresie tworzenia oferty centrum. – Digitalizacja, jak pokazała pandemia, to konieczność i narzędzie komunikacji z klientem niezbędne w naszych czasach. Dostrzegliśmy jej potencjał, wprowadziliśmy i rozwijamy ją w Galerii Askana, a teraz oferujemy innym obiektom. To część naszej strategii marketingowej i innowacyjnego podejścia do zarządzania centrami handlowymi – dodaje Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.