Według opublikowanego dziś badania, zrealizowanego przez pracownię YouGov na zlecenie Microsoft Xbox, rodziny coraz chętniej sięgają po gry wideo – zwłaszcza w okresie zbliżającej się Gwiazdki.

Tendencja czas spędzany na gry wideo ma charakter globalny i międzypokoleniowy.

38 proc. respondentów wskazało, iż będą grali w produkcje wideo w trakcie Świąt.

Przyznali przy tym, że gaming należy do najpopularniejszych rodzinnych rozrywek w tym czasie.

Wspólna gra na konsoli czy komputerze dołączyła do listy aktywności najbliższych podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia, ustępując spotkaniom towarzyskim, obdarowaniu się prezentami, odpoczywaniu i dekorowaniu domu. Oczywiście, wymienione wyżej sposoby spędzania czasu wciąż pozostają najpopularniejszymi „świątecznymi czynnościami” – niemniej, to właśnie rodzinny gaming dołączył do grona zwyczajów, które łączą i zbliżają do siebie ludzi.

Według odpowiedzi ankietowanych sięgających po gry wideo, 40 proc. z nich planuje zabawę wraz ze swoimi dziećmi, 21 proc. będzie przechodziło ulubione tytuły z rodzicami, zaś 5 proc. zaprosi do tego swoich dziadków. Z kolei 1 na 10 respondentów będzie grało ze swoimi teściami.

Oto kluczowe trendy wynikające z analizy: