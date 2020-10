Gdyński port z pilotażowym programem PCS

Od 2016 roku w Porcie Gdynia trwają prace nad systemem optymalizacji, automatyzacji oraz sterowania procesami transportowymi, Port Community System (PCS). Jego celem jest obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu obsługi ładunków, poprzez zbieranie i łączenie informacji dotyczących łańcuchów logistycznych, pomiędzy różnymi uczestnikami obrotu towarów. Wdrożony program usprawni koordynację odpraw celnych, bezzwłoczne zwalnianie towarów oraz terminowe dostawy do klientów, co wpisuje się w założenia Programu Rozwoju Polskich Portów Morskich do 2030r.

Rządowy program zakłada poprawę konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji terminali, rozumianej jako proces polegający na implementacji przez porty nowoczesnych technologii informatycznych.



- Integracja i innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest głównym celem polskiej gospodarki, a podstawową korzyścią ekonomiczną, wynikającą z funkcjonowania Port Community System, jest redukcja kosztów dostępu do informacji. Dzięki platformie pracownik przedsiębiorstwa, mając odpowiednie uprawnienie, będzie miał szybki dostęp do aktualnej informacji związanej z przemieszczaniem konkretnego ładunku w przestrzeni Portu Gdynia i jego zaplecza logistycznego – dopowiada Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.



Departament Ceł planuje przeprowadzenie pilotażu produkcyjnego Programu Rozwoju Polskich Portów Morskich w ramach współpracy Krajowej Administracji Skarbowej i firmy Polski PCS. Działania pilotażowe rozpoczną się w dniu 2 listopada br. na terenie Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Gdynia oraz Hutchison Port Gdynia.



Port Community System nie jest jedynym z przedsięwzięć, które mają na celu digitalizację procesów. Jako jeden z dwóch portów na świecie, od grudnia 2018 roku w Porcie Gdynia funkcjonuje innowacyjny system GBAS-RTK, który umożliwia wyznaczanie pozycji statków, usprawniając operacje nawigacyjne z dokładnością do kilku centymetrów Kolejnym projektem w idei #smartport jest inteligentny system zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia. Jego zadaniem będzie synchronizacja czasowa dojazdu samochodów ciężarowych do portu z zaplanowaną obsługą w terminalach, według zatwierdzonych wcześniej e-awizacji. W wyniku realizacji tego projektu powstaną narzędzia pozwalające wyeliminować kolejki na drogach dojazdowych do gdyńskich terminali przeładunkowych, co wpłynie pozytywnie na efektywność, wydajność i ekologię.



Ponadto Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. stworzył autorski program Cyfrowej Awizacji Kolejowej. System połączony jest z działalnością eksploatacyjną Portu Gdynia oraz systemami w zakresie manewrów wagonowych przewoźników kolejowych. Pozwala on na sprawne przeprowadzenie awizacji przy użyciu narzędzi cyfrowych, optymalizując procesy na terminalach intermodalnych w porcie.

Wszystkie powyżej wymienione systemy wpisują się w działania Zarządu Morskiego Portu Gdynia S. A. zmierzające do zrównoważonego rozwoju Zakłada on cyfryzację oraz integrację procesów portowych, które wpisują się w nurt idei #greenport.