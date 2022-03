Giganci IT opuszczają Rosję

Jaki poinformował Dmitry Loschinin, CEO Luxoft na Linkedin, decyzja o zaprzestaniu działalności w Rosji to bezpośredni skutek tragicznej wojny na Ukrainie.

" Agresja Rosji doprowadziła do śmierci, obrażeń i przesiedleń niewinnych ludzi w całym kraju. Potępiamy tę wojnę i stoimy w jedności ze wszystkimi, którzy wzywają do natychmiastowego zakończenia przemocy. Początki Luxoft jako firmy opierały się na talencie rosyjskich inżynierów oprogramowania, którzy należą do najlepszych na świecie. Jesteśmy organizacją międzynarodową, z nasza ukraińska rodzina jest integralną częścią naszego sukcesu i tożsamości jako firmy. Nie pozostaje nam zatem nic innego - napisał Dmitry Loschinin.

Dodał, że Luxoft ruszył z pakietem pomocowym o wartości milionów dolarów dla pracowników firmy na Ukrainie. Kolejne 330 tys. zostanie przekazanych dla Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, aby wesprzeć działania pomocowe dla ludności cywilnej Ukrainy.

Luxoft zatrudnia w swoich centrach we Wrocławiu i w Krakowie dużą liczbę informatyków z Ukrainy. Większość z nich trafiła do pracy w Polsce w ramach uruchomionego w 2014 roku programu dywersyfikacji lokalizacji.