Globalworth, dzięki technologii, chce zwiększyć wydajność operacyjną i wesprzeć realizację celów zrównoważonego rozwoju w całym portfolio budynków komercyjnych w Polsce i Rumunii.

Budynki są głównym konsumentem energii.



Globalworth chce ograniczyć energochłonność swoich obiektów.

Europejski inwestor na rynku nieruchomości zamierza wdrożyć rozwiązania firmy Honeywell.

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie ONZ “2022 Global Status Report for Buildings and Construction” sektor nieruchomości i budownictwa odpowiadał w 2021 roku za 34 proc. zapotrzebowania na energię i 37 proc. emisji CO2 związanego z jej wytwarzaniem oraz procesami technologicznymi. W Europie wskaźniki te są jeszcze wyższe - sektor nieruchomości odpowiada za 40 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię na kontynencie, z czego aż 80 proc. to energia wytworzona z paliw kopalnych.

Aby ograniczyć energochłonność swoich obiektów, Globalworth wykorzysta modele uczenia maszynowego dzięki rozwiązaniom Honeywell.

Wierzymy, że technologie mogą nie tylko zapewnić lepszy komfort naszym najemcom, ale także pomogą w optymalizacji operacyjnej i będą wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju bez negatywnego wpływu na komfort użytkowników - komentuje Dennis Selinas, prezes Globalworth Group.

Nieefektywność energetyczna budynków jest jednym z głównych wyzwań na drodze do realizacji europejskich celów klimatycznych.

- W związku z utrzymującym się kryzysem energetycznym, z jakim zmaga się dziś Europa, potrzeba modernizacji istniejących budynków w całym regionie staje się jeszcze pilniejsza. Wdrożenie rozwiązań Honeywell pomoże Globalworth w osiągnięciu celów środowiskowych, przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu użytkowników i obniżeniu kosztów operacyjnych - mówi Mark Loughran, prezes Honeywell Central and Eastern Europe.