Google Cloud już działa. Ma przyśpieszyć transformację cyfrową

Google uruchomił swoją najnowszą inwestycję w Polsce – region Google Cloud w Warszawie. To infrastruktura przetwarzająca dane i część globalnej sieci firmy zapewniającej dostęp do usług chmury obliczeniowej firmom i instytucjom.

Region Google Cloud ma pomóc polskim przedsiębiorstwom w cyfrowej transformacji i przyspieszyć wdrażanie technologii chmurowych w gospodarce. To pierwsza tego typu infrastruktura globalnego dostawcy usług chmury publicznej nie tylko w Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawski region Google Cloud jest 25 takim ośrodkiem na świecie i jedynym, jaki firma otworzy w tym roku w Europie.

Region Google Cloud to infrastruktura obliczeniowa, która może przetwarzać znaczące ilości danych w bezpieczny sposób i służy do uruchamiania najbardziej zaawansowanych systemów IT oraz aplikacji. Otwarcie infrastruktury obliczeniowej Google zapowiedział w 2019 roku, kiedy zawarto strategiczne partnerstwo z Chmurą Krajową, spółką utworzoną przez PKO Bank Polski oraz Polski Fundusz Rozwoju.

– Polskie firmy z każdej branży, a także firmy w sąsiednich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, mają od teraz dostęp do pełnej mocy obliczeniowej zapewnianej przez naszą globalną sieć. Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii mogliśmy współpracować z firmami i instytucjami rządowymi, aby pomóc im przystosować się do tej nowej rzeczywistości dzięki naszej chmurze. W Polsce z dumą wspieramy firmy w każdej branży, od handlu i bankowości, po produkcję i sektor publiczny – mówi Magdalena Dziewguć, dyrektor biznesowa Google Cloud w Polsce.

Warszawski ośrodek składa się z trzech niezależnie działających stref dostępowych, połączonych superszybką siecią, co chroni przed ewentualnymi zakłóceniami w działaniu usług. W chmurze Google przedsiębiorstwa mogą nie tylko przechowywać nawet największe zbiory danych, ale także analizować je w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Pozwala to optymalizować decyzje biznesowe i procesy w firmie, a także obniżać koszty obsługi IT. Z kolei dla konsumenta może to oznaczać na przykład lepsze doświadczenie w korzystaniu ze sklepu internetowego, szybsze dostarczenie zamówień złożonych online, sprawniejsze systemy usług publicznych, niezakłócony dostęp do aplikacji obsługujących konto bankowe czy nawet mniejsze opóźnienia w transporcie zbiorowym.