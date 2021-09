Google pomoże urosnąć w e-commerce

Cyfrowe kanały sprzedaży to szansa dla przedsiębiorców z sektora MŚP na przetrwanie kryzysu i odbudowę zysków w czasie pandemii.

Bezpłatny program Google oraz PFR i Chmury Krajowej Firmy Jutra pomógł już ponad 11 tys. firm rozwinąć biznes w internecie, a dzięki tym szkoleniom 3 tys. przedsiębiorców rozpoczęło sprzedaż online.

Google wprowadza na polski rynek dwa darmowe narzędzia, które dodatkowo ułatwią działalność firm w e-handlu.

Bezpłatne szkolenia Firmy Jutra ruszyły w listopadzie 2020 r. i do końca września 2021 r. skorzystało z nich już ponad 11 tys. firm, a do końca tego roku przeszkolone zostaną kolejne 4 tys. Badanie Ipsos z sierpnia br. potwierdziło, że niemal 30% uczestników szkoleń odnotowało wzrost sprzedaży i liczby klientów dzięki programowi, który wpłynął przede wszystkim na wzrost liczby odwiedzin na stronie internetowej.

Bezpłatne narzędzia, które pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby klienta w sieci

Wśród przedsiębiorców, którzy odbyli kurs motywowani chęcią rozwoju własnej firmy lub projektu biznesowego, aż 8 tys. małych i średnich firm wykorzystało narzędzia cyfrowe do rozwoju i utrzymania biznesu w czasie pandemii, a aż 3 tys. rozpoczęło sprzedaż online. Z myślą o nich i wszystkich firmach, które skupiają się na handlu w sieci, Google udostępnił dziś dwa bezpłatne narzędzia - Grow My Store oraz Nawigator Wyszukiwań Lokalnych, które można obsługiwać w języku polskim.

‒ Wskutek pandemii i ograniczeń z nią związanych, rynek e-commerce w Polsce urósł w 2020 roku o 42 proc. Obecnie już 3 na 4 polskich internautów przynajmniej od czasu do czasu kupuje produkty przez internet. Dodatkowo pandemia zmieniła sposób, w jaki konsumenci robią zakupy. Online stał się miejscem pierwszego wyboru dla klientów, którzy poszukują informacji na temat produktów i odkrywają te, które chcą kupić. Dlatego tak istotne jest dobre zrozumienie potrzeb i zachowań klienta w sieci, by móc szybko i właściwie na nie odpowiedzieć. Nasze nowe narzędzia, Grow my Store i Nawigator Wyszukiwań Lokalnych, dokładnie analizują sytuację każdej firmy i generują bezpłatny raport z rekomendacjami na temat tego, co przedsiębiorcy powinni zmienić i ulepszyć w swoim e-biznesie, by nie zostać w tyle i dynamicznie się rozwijać ‒ mówi Hanna Kulawczuk, Product Marketing Manager, Google Polska.