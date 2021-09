Griffin i Kajima łączą siły. Inwestują w energetykę odnawialną

Firmy planują dalszy rozwój należącego do PAD-RES portfolio projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Obejmuje ono inwestycje w projekty fotowoltaiczne i farmy wiatrowe na różnym etapie zaawansowania – w fazie rozwoju i „gotowe do budowy” – o łącznej mocy ponad 500 MW, co plasuje firmę wśród liderów rozwijającego się w Polsce sektora energii odnawialnej.

Kajima i Griffin zapewnią finansowanie platformy, której priorytetem początkowo będzie rozwój istniejącego portfolio. Celem firmy jest również pozyskiwanie nowych projektów i inwestycje typu „greenfield”. Griffin Real Estate będzie współwłaścicielem oraz firmą zarządzającą platformą. Mariusz Adamczewski, założyciel PAD-RES, pozostanie inwestorem mniejszościowym w platformie i prezesem spółki.

Transakcja to pierwszy krok w realizacji ambitnej strategii spółki Kajima polegającej na rozwoju projektów z sektora odnawialnych źródeł energii zarówno w Unii Europejskiej (UE), jak i Wielkiej Brytanii. UE zobowiązała się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r., aby stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Z kolei rząd Wielkiej Brytanii ogłosił cel redukcji emisji CO2 do 2035 r. o 78% w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Kajima jest zaangażowana w realizację zrównoważonych inwestycji i wykorzystanie możliwości rozwoju w ramach swojego portfolio obejmującego szerokie spektrum sektorów nieruchomości.

- Energia odnawialna jest wciąż rozwijającym się sektorem w Polsce i ogromnie cieszymy się, że jesteśmy jednym z partnerów tego przedsięwzięcia, a jednocześnie jednymi z pierwszych inwestorów na rynku, który będzie wkrótce kluczowym obszarem wzrostu dla kraju i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przejście na czystą energię to nie tylko rozsądna, długoterminowa inwestycja – to także sygnał, że chcemy działać w sposób odpowiedzialny. Kryzys klimatyczny jest największym wyzwaniem, przed którym stoi nasze pokolenie, a przejście na odnawialne źródła energii jest jednym z najbardziej znaczących kroków, jakie należy podjąć w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla – powiedział Chris Gill, Dyrektor ds. projektów i inwestycji w Kajima.