HB Reavis i PlanRadar łączą siły

HB Reavis i PlanRadar zawarły umowę, obejmującą wykorzystanie aplikacji do zarządzania procesem budowy podczas realizacji inwestycji Varso Place.

Współpraca między PlanRadar a HB Reavis zakłada standardowy zakres wykorzystania aplikacji.

Dzięki niej deweloper przede wszystkim zyska wsparcie przy odbiorach technicznych poszczególnych etapów budowy, a następnie będzie mógł skorzystać z narzędzia podczas dokumentowania usterek i zarządzania procesem serwisowania.

W ramach projektu, HB Reavis poza swoim zespołem zaprosił ponad 100 podwykonawców do współpracy, którzy w pracy korzystają z PlanRadar.

Oprócz ułatwienia wykonywania codziennych obowiązków aplikacja wspomoże ich także w rutynowych czynnościach – generowaniu raportów, zarządzaniu planami architektonicznymi, a w dłuższej perspektywie wesprze zespoły odpowiedzialne za dostosowanie biura do potrzeb konkretnych najemców.

– Varso Place to nasz flagowy projekt, a jednocześnie wyzwanie architektoniczne o niespotykanej dotąd skali. Chcemy zapewnić jego przyszłym najemcom możliwie najwyższy komfort użytkowania przestrzeni, a to wymaga dbałości o każdy, nawet najmniejszy detal. Wierzymy, że współpraca i wykorzystanie w tym procesie cyfrowych narzędzi, takich jak PlanRadar, będzie stanowiło duże wsparcie i pomoże nam osiągnąć ten cel – podkreśla Paweł Myszak, zastępca kierownika projektu.

Centrum biznesowe Varso Place obejmuje trzy budynki, w których powstaną biura, hotel, centrum innowacyjności, restauracje, kawiarnie oraz lokale usługowe. Jednym z obiektów tworzących kompleks jest także Varso Tower, mierzący 310 metrów budynek, który zapewni ponad 70 tys. metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni pracy. Na najwyższych kondygnacjach tej części inwestycji znajdą się również dwa tarasy widokowe oraz restauracja. Zakończenie budowy jest planowane na 2022 rok.

– Varso Place to bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów deweloperskich, jakie prowadzone są obecnie na warszawskim rynku biurowym. To duże wyróżnienie, że jako twórca aplikacji wspierającej proces budowlany możemy aktywnie uczestniczyć w powstawaniu tej inwestycji Jesteśmy przekonani, że nasza aplikacja realnie wesprze działania HB Reavis oraz pozwoli przyśpieszyć prowadzone prace. Dla nas stanowi to również ciekawe doświadczenie i po raz kolejny potwierdza, że branża nieruchomości jest otwarta na cyfryzację i potrzebuje rozwiązań takich jak nasze – dodaje Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce.