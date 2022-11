Sprawne zarządzanie promocjami, analiza efektów kampanii w czasie rzeczywistym i niemal natychmiastowe rozliczenia z partnerami handlowymi – to efekt wdrożenia chmurowego rozwiązania w firmie Henkel.

Wdrożenie chmurowego rozwiązania w firmie Henkel wykorzystuje technologie SAP.

Dzięki odpowiednim narzędziom cyfrowym, europejski gigant branży detalicznej jest w stanie płynnie zarządzać ponad 200 000 akcjami promocyjnymi jednocześnie.

Technologia chmurowa jest obecnie implementowana w różnych obszarach biznesu. Jak pokazuje raport „Cyfrowa wędrówka w chmury. Menedżerzy o chmurze w Polsce i regionie CEE”, jako najpopularniejsze z nich menedżerzy z Polski wymieniają rozliczenia i płatności oraz marketing – tutaj po rozwiązania cloud sięga po 47 proc. firm. Natomiast systemy CRM były wymieniane najczęściej jako narzędzia chmurowe, w które zamierzają w najbliższym czasie inwestować polskie przedsiębiorstwa. Na cyfryzację procesów sprzedażowych i promocyjnych postawiła także firma Henkel.



Somat, Pritt, Fa - za tymi i setkami innych marek należących do firmy Henkel stoi 20 miliardów euro sprzedaży w 2021 roku. Produkty różnych brandów należących do spółki trafiają do milionów konsumentów na całym świecie. Są dostępne w dyskoncie za rogiem, w zakładzie fryzjerskim w centrum miasta czy w sklepach internetowych.

Biorąc pod uwagę ogromną skalę działalności Henkel oraz konkurencyjny rynek, na którym działa, firma zdecydowała się uruchomić specjalne rozwiązanie chmurowe służące do zarządzania promocjami i mierzenie ich przełożenia na sprzedaż. Nazwała je SPARC – to skrót od Sales Promotions and Revenue Cloud. Rozwiązanie umożliwia firmie kompleksowe planowanie, kontrolę i optymalizację wszystkich działań związanych z promocją sprzedaży.

W ciągu ostatnich piętnastu lat wypróbowaliśmy różne rozwiązania, aby w sposób przejrzysty i zrozumiały prezentować dane o naszych działaniach promocyjnych oraz sprawnie nimi zarządzać. Jednak, rozwiązania dostępne na rynku zawsze były standardowymi narzędziami, które w niewystarczającym stopniu odwzorowywały nasze złożone procesy. I choć wprowadziliśmy wiele różnych narzędzi, nigdy nie osiągnęliśmy celu. Zdecydowaliśmy się zbudować je sami i zintegrować nasze narzędzie z wykorzystywanym przez nas systemem ERP firmy SAP za pomocą SAP Business Technology Platform – wyjaśnia Leonardo Lopez, Programme Manager i Head of Trade Promotion Management w firmie Henkel.

W oparciu o SAP BTP, Henkel był w stanie opracować zupełnie nową, innowacyjną i tworzącą wartość dodaną aplikację sprzedażową. Jej ważnym atutem jest także atrakcyjny i intuicyjny interfejs użytkownika biznesowego. Dzięki nowemu rozwiązaniu Henkel SPARC, dane na temat wszystkich promocji są dostępne w czasie rzeczywistym, a proces zarządzania rozliczeniami z partnerami handlowymi został diametralnie skrócony dzięki wykorzystaniu chmury.

Po wprowadzeniu platformy SPARC w Niemczech, trwa globalny roll-out tego narzędzia we wszystkich jednostkach biznesowych grupy Henkel. Obecnie rozwiązanie jest implementowane w Hiszpanii, Portugalii oraz w krajach Beneluksu. W dalszej kolejności zostanie wdrożone w Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii, Polsce, Austrii, we Włoszech, we Francji oraz w Wielkiej Brytanii. Docelowo, ma obsługiwać jednocześnie ponad 200 000 różnych akcji promocyjnych na całym świecie.