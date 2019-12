Hotele przyjazne elektrykom

Rynek samochodów elektrycznych szybko rośnie. Każdego miesiąca w Europie rejestruje się ponad 25 tys. nowych aut tego typu, co oznacza roczny wzrost rynku o prawie 100 proc. – podaje firma technologiczna The Mobility House.

W Polsce samochody elektryczne nie są jeszcze tak bardzo popularne, ale rynek konsekwentnie się poszerza. Pod koniec maja tego roku po polskich drogach jeździło prawie 4 tys. elektrycznych aut z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Tylko od stycznia do maja tego roku zarejestrowano 1187 elektryków – podaje portal GreenWay Polska.

Sytuację mogą poprawić dopłaty do samochodów elektrycznych kupowanych przez osoby fizyczne, mające ruszyć jeszcze w tym roku. Dzięki nim najtańszy elektryk może kosztować nawet o kilkanaście tysięcy złotych mniej niż takiej samej klasy hybryda.

W czasie wakacji i podróży służbowych dostępność miejsc do ładowania samochodu decyduje o wyborze hotelu lub restauracji przez kierowcę samochodu elektrycznego. Europejskie hotele doskonale wiedzą, jak zachęcać klientów, więc jak grzyby po deszczu powstają przy nich stacje ładowania. Taka informacja w serwisie map i systemie nawigacji może przecież przyciągnąć nowych gości.

Szybciej niż liczba aut elektrycznych rośnie segment ładowarek do nich. W Polsce jest już niemal 1000 punktów ładowania normalnej mocy i niemal 500 o dużej mocy – wynika z danych Ministerstwa Energii. Staje się już regułą, że nowe inwestycje komercyjne są wyposażone w takie udogodnienie.

Na terenie Europy działa już ponad 150 tys. punktów ładowania, dzięki czemu podróżowanie staje się proste i bezproblemowe – podaje Europejskie Obserwatorium Paliw Alternatywnych. Pierwsze miejsce na podium zajmuje pod tym względem Holandia, która ma aż 37 tys. takich stacji, a drugie Niemcy – ponad 26 tys. Zazwyczaj stacje są zlokalizowane na parkingach, w centrach handlowych, stacjach paliw, restauracjach i hotelach.

Kierowcy elektrycznych samochodów korzystają z witryny i aplikacji Chargemap, która pokazuje prawie wszystkie punkty ładowania w Europie, niezależnie od ich operatora.

Polska nadal w tyle

W Polsce pod tym względem nie jest tak różowo. Według Booking.com maksymalnie 500 hoteli może pochwalić się dostępem do stacji ładowania dla swoich klientów. Wyszukiwanie stacji ładowania różni się jednak w Booking.com diametralnie każdego dnia. Czasami jest to liczba 10, czasami 172, 390, maksymalnie 500 stacji. Wiele z hoteli chwali się stacjami ładowania, które znajdują się w pobliżu, np. w centrum handlowym, ulicę dalej lub przy salonie samochodowym etc. Dla osoby podróżującej po Polsce samochodem elektrycznym znalezienie hotelu z łatwym dostępem do ładowania to nadal spory problem.