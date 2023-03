IdoBooking to jedyny polski produkt, który został wyróżniony przez popularny amerykański serwis.

Dołączyliśmy do elitarnego grona preferowanych partnerów. To oznacza, że jesteśmy bardzo zaawansowani funkcjonalnie i mamy znakomitą jakość integracji. Dla nas to nagroda, która podsumowuje kilka lat współpracy z Airbnb i pokazuje, że IdoBooking to unikalne rozwiązanie – nie tylko na polskim rynku – mówi Marta Porzycka z IdoBooking.