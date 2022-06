Ile można zaoszczędzić na zarządzaniu parkingiem w biurowcu?

Pandemia ugruntowała zdalny i hybrydowy system pracy.

Wykorzystanie miejsc parkingowych w biurowcach spada, a straty najemców jednego biurowca z tego tytułu mogą sięgać nawet 1,5 mln złotych rocznie.

Odpowiedź na ten problem mają systemy inteligentnego zarządzania systemami parkingowymi.

Firma wynajmująca biuro ma zazwyczaj znacznie mniej miejsc parkingowych niż pracowników dojeżdżających do pracy samochodem. Tylko wybrani pracownicy otrzymują miejsca parkingowe, a pozostali muszą szukać miejsca gdzie indziej (i często za to płacić). Z kolei pracownicy z przydzielonymi miejscami często pracują zdalnie, podróżują, mają urlop lub są na zwolnieniu lekarskim. W efekcie każdego dnia nawet 60 proc. drogich w utrzymaniu miejsc parkingowych nie jest w ogóle wykorzystywanych, tworząc dotkliwe straty finansowe – mówi Paweł Postupalski, współtwórca Parkey, platformy do zarządzania parkingami.

Wyzwanie dla smartcity: lepsze wykorzystanie parkingów

Patrząc na skalę tego problem z perspektywy miasta łatwo zrozumieć, jak pilnego wymaga on rozwiązania. Dla przykładu Warszawa ma 5,3 mln mkw. powierzchni biurowej, co w przybliżeniu przekłada się na 106 tys. miejsc parkingowych. Oznacza to, że każdego dnia w mieście jest nawet 40 tys. niewykorzystanych miejsc parkingowych. Miesięczny koszt miejsca parkingowego w stolicy to uśredniając ok. 150 euro.

- Aby mówić o faktycznym smartcity warto nie tylko skupiać się na wdrażaniu zupełnie nowych środków transportu i technologii przyszłości, ale i na odpowiedzi na problemy teraźniejszości. Zanim przejdziemy na nowe model poruszania się po mieście warto uświadamiać sobie, ile można zmienić, poprawić, oszczędzić w ramach tych obecnych. Problem niewykorzystywanych miejsc parkingowych promieniuje też na inne obszary życia w mieście. Można tu przytoczyć chociażby rozjeżdżone trawniki czy chodniki zastawione samochodami, na które de facto jest miejsce na biurowym parkingu – mówi Bartosz Dobrowolski z Proptech Foundation.

Kolejną kwestią, a przy tym jedynym dobrem, którego nie da się odzyskać jest czas. Czas znalezienia miejsca parkingowego w centrum Warszawy to ostrożnie licząc ok. 10 minut, a dojście do biura to kolejne 5 minut. Wychodząc z tego założenia i jeżeli w ten sposób czas traci ok. 100 pracowników firmy to wspólnie i bezpowrotnie marnują oni codziennie 25 godzin.

Parkowanie „zero waste”

Z problemu teoretycznie większość firm zdaje sobie sprawę, jednak niewiele z nich decyduje się go rozwiązać. A systemów, platform i aplikacji, które w tym pomagają jest na rynku coraz więcej.

- W pewnym uproszeniu i sprowadzając działanie do kluczowej funkcjonalności: system tworzy interaktywną mapę parkingową oraz jej podstawową konfigurację i zapewnia dostęp dla office managera. Następnie pracownicy biurowi rejestrują się w aplikacji. Osoby ze stałym miejscem zwalniają je na określone dni, kiedy nie przyjeżdżają do biura, a pracownicy bez przypisanego miejsca mogą ad-hoc zarezerwować dowolne, dostępne tego dnia miejsce. Mają w ten sposób pewność, że na miejscu będą mogli szybko i sprawnie zaparkować w konkretnym miejscu – dodaje Maciej Węgrzynek, współtwórca Parkey.

Równoległym aspektem jest tu wymiar HR-owy. Ułatwienie parkowania, zdjęcie z pracowników obciążenia w postaci szukania wolnego miejsca w centrum miasta może stanowić dla nich wartościowy element świadczeń oraz spowodować, że chętniej będą przyjeżdżać do biura. Ma to duże znaczenie w dobie ugruntowania pracy hybrydowej, a jeszcze większe dla pracowników niepełnosprawnych, dla których przejście kilkuset metrów do biura często stanowi przeszkodę nie do pokonania.