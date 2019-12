innogy Polska z pilotażową usługą car sharingu elektrycznych samochodów dostawczych

28 listopada innogy Polska uruchamia pilotażową usługę elektrycznego car sharingu dla samochodów dostawczych pod znaną już w Warszawie marką innogy go!. Pięć aut udostępnionych zostanie klientom sieci handlowych, zlokalizowanych w trzech punktach w Warszawie. Tym samym, samochody marek Renault, Nissan, Volkswagen i MAN uzupełnią flotę innogy go! Celem projektu jest wyjście naprzeciw potrzebom klientów, którzy potrzebują przewieźć przedmioty o większych gabarytach. W 100% elektryczne vany, z których mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać w ofercie innogy go!, umożliwią im transport np. materiałów budowlanych czy zakupionych mebli bez konieczności posiadania własnego pojazdu przystosowanego do tego celu, czy korzystanie z usług firm transportowych. Rozwiązanie to może być także wykorzystywane przy przeprowadzkach.

- Usługa innogy go! uruchomiona w kwietniu br. przez innogy Polska, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem warszawiaków. Możliwość wynajmu aut elektrycznych na minuty, korzystanie z buspasów, brak konieczności opłacania parkowania oraz ekologiczny wymiar tej usługi są zaletami, które najczęściej wymieniają użytkownicy car sharingu innogy. Dlatego chcemy zaproponować mieszkańcom stolicy również pojazdy typu van. Oferta jest odpowiedzią na potrzeby transportowe związane z przewożeniem towarów o większych gabarytach, przy zachowaniu ekologicznego charakteru usługi innogy go! – mówi Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu w innogy Polska.

Aby wypożyczyć elektrycznego vana, wystarczy skorzystać z tej samej aplikacji innogy go!, która jest dedykowana dla dostępnych obecnie w Warszawie BMW i3. Nowy użytkownik może zainstalować ją pobierając z oficjalnego sklepu dla systemu Android lub iOS. Po zarejestrowaniu się i podaniu wymaganych danych, utworzone zostanie konto użytkownika, dzięki któremu w prosty i szybki sposób będzie można skorzystać z obu opcji: na mapie będą widoczne zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze.

W pilotażowej fazie projektu, do użytku oddanych zostało 5 elektrycznych vanów, które będą czekały na klientów w trzech lokalizacjach: IKEA Targówek, IKEA Janki oraz Towarowa 22. Użytkownicy, po skorzystaniu z usługi będą mogli oddać auto do jednej z tych stref, tak by było od razu dostępne dla kolejnego użytkownika.

Koszt jazdy rozliczony będzie godzinowo oraz minutowo i różnić się będzie w zależności od wybranej marki samochodu. Użytkownik nie będzie obciążany za przejechane kilometry, a jedynie za czas trwania usługi. Wybrać będzie mógł z dwóch pakietów – w zależności od marki cena za minutę wyniesie 1,19 zł w pakiecie Basic lub 1,39 zł w pakiecie Premium. Auto będzie można wynająć również w pakietach: za godzinę zapłacimy od 49 zł, za 3 godziny – od 139 zł, zaś w przypadku najmu na całą dobę cena wyniesie od 289 zł.