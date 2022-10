Innovecs zapowiada nową działalność w Polsce w ramach globalnej ekspansji. Firma zwiększa swoje możliwości inżynieryjne.

Firma zwiększa swoje możliwości inżynieryjne poprzez otwarcie nowego ośrodka w odpowiedzi na znaczące zapotrzebowanie klientów zarówno w regionie, jak i za granicą.

Innovecs, globalna firma działająca w dziewięciu krajach, z powodzeniem tworzy rozwiązania technologiczne w zakresie transformacji cyfrowej dla klientów z takich branż jak Supply Chain & Logistics, FinTech, Healthtech, Software & Hightech, a także Gaming & Entertainment.

Zespół Innovecs tworzy ponad 850 pracowników na całym świecie. Dzięki temu firma oferuje partnerom pełny zakres implementacji rozwiązań cyfrowych: od tworzenia pomysłów i strategii po realizację i wsparcie dla oprogramowania. Innovecs ma zarejestrowany podmiot prawny w Polsce i otwiera wakaty dla talentów z lokalnej społeczności technicznej. Firma zaprasza do współpracy programistów, testerów oprogramowania, liderów zespołów technicznych, architektów oprogramowania i innych specjalistów.



Popyt na rozwiązania z zakresu transformacji cyfrowej nadal rośnie wykładniczo na całym świecie. Taki stan rzeczy na rynku, a także wieloletnie doświadczenie i fachowość naszego zespołu pozwalają nam wchodzić na nowe rynki, otwierać nowe huby i przyciągać nowe talenty do regionalnych zespołów. Polska z pewnością stanie się jednym z głównych rynków dla naszego rozwoju, gdyż mieszka tutaj wielu utalentowanych programistów i innych specjalistów z branży IT – powiedział Alex Lutskiy, założyciel i dyrektor generalny Innovecs.

Rozwój firmy na nowym rynku będzie odbywał się przy pomocy lokalnych specjalistów, którzy doskonale znają specyfikę polskiego rynku pracy. Niedawno do zespołu Innovecs dołączyła Maryna Miliutina na stanowisku Country Manager Poland.



Innovecs ma ambitne plany odnośnie rynku polskiego i Europy Wschodniej. Aktywnie rozwijamy i tworzymy wielonarodowy zespół. Ponadto planujemy otwarcie nowego hubu w Krakowie, ale większość członków zespołu będzie pracować zdalnie. Obecnie negocjujemy ze stowarzyszeniami IT rozwijającymi i wspierającymi tę branżę w Polsce. Z przyjemnością powitamy także ukraińskich inżynierów oprogramowania zainteresowanych dołączeniem do zdalnych zespołów lub pracą w hubach R&D w Europie Wschodniej – skomentowała Maryna Miliutina.

Znana w kilku regionach ze swojej kultury korporacyjnej i stabilności, firma Innovecs stosuje hybrydowy model pracy, zgodnie z którym członkowie zespołu mogą pracować zarówno w biurze albo hubie, jak i w domu. Biura i lokalne huby to miejsca, w których można lepiej poznać kulturę organizacji, brać udział w eventach offline i komunikować się z zespołem na żywo.



Ekspandując na nowe regiony, Innovecs kontynuuje budowanie silnej kultury korporacyjnej opartej na podstawowych wartościach – INNOWACYJNOŚCI, INSPIROWANIU i TROSCE. Kultura firmy przewiduje ciągły rozwój zawodowy i osobisty, zapewniając specjalistom IT wiele nowych i ekscytujących możliwości kariery na wszystkich poziomach.



W portfolio Innovecs znajduje się ponad 60 pomyślnie zrealizowanych projektów, a główną gwarancją sukcesu firmy jest to, że klienci niejednokrotnie wracają do współpracy. Głównym celem Innovecs jest tworzenie wartości dodanej dla partnerów i wspieranie przedsiębiorstw w rozwoju, transformacji i innowacjach za pomocą unikalnych rozwiązań cyfrowych. Wejście na polski rynek jest niezawodnym krokiem do dalszej promocji organizacji w zakresie rozwoju oprogramowania.