Klienci szukają kompletnych rozwiązań dążąc do minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Dostawcy technologii do budowy i wykańczania obiektów prześcigają się w innowacjach, ofertach i rozwiązaniach, jakie są w stanie dostarczyć na rynek.

Ich mnogość wymaga od inwestorów sporej wiedzy i olbrzymiego zaangażowania czasowego w celu dokonania ich analizy oraz ostatecznie podjęcia trafnej decyzji o wyborze rozwiązania.

Wybory wśród rozwiązań nowych, licznych, często niesprawdzonych to nie lada wyzwanie obarczone sporym ryzykiem.

Dla wielu klientów receptą są gotowe, pakietowe rozwiązania, które zdejmą z ich barków szereg komplikacji, istotnie ograniczą ryzyko przenosząc odpowiedzialność na jeden podmiot i zdecydowanie przyspieszą realizację planów.

Projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez firmy dostarczające technologie i materiały budowlane pozwalają co roku zapewnić nowe produkty i rozwiązania, które prowadzą do podniesienia efektywności procesów budowlanych, wpływają na ekologię budynków i ich efektywność energetyczną. Dzięki temu inwestorzy mogą budować szybciej i w efekcie powstają coraz lepsze i coraz bardziej ekologiczne budynki. Jednak zalew innowacyjnymi produktami wymaga od inwestorów znajomości branży, ciągłego aktualizowania wiedzy i weryfikacji przydatności nowości w przygotowywanych projektach. Nie każdy ma na to czas, a każdy doświadczony menedżer wie jak łatwo jest podążać zgodnie z raz obranym kursem, sprawdzonymi rozwiązaniami i opierać się na przyzwyczajeniach. To między innymi z tych powodów innowacje w branży budowlanej wdrażane są bardzo powoli.

Nie bez znaczenia są także koszty. Innowacje, nawet jeżeli przyczyniają się do podniesienia efektywności energetycznej, ekologii obiektów lub sprawniejszego operowania procesowego przeważnie związane są z wyższymi kosztami ich wdrożenia. Przykładem jest chociażby projektowanie budynków przy zastosowaniu oprogramowania Building Information Modeling (BIM), pozwalającego na optymalizację nie tylko procesu projektowego, ale także zapotrzebowania na materiały budowlane, ograniczenie ryzyka i błędów, których korekta na etapie budowy wymaga czasu i może wpływać na termin realizacji inwestycji. Problemem jest jednak koszt oprogramowania, na który stać tylko największe pracownie architektoniczne. Koszt jego wykorzystania wpływa także na ostateczny koszt projektu, co oznacza, że to na nim ciąży decyzja wyboru lepiej za więcej lub nie wiadomo jak i co z tego wyniknie, ale taniej.

Budownictwo modułowe 3D to kierunek, który zdejmuje z inwestora szereg problemów. Szczególnie tam, gdzie producent dostarcza gotowy produkt. Tym samym klient otrzymuje kompleksowe, sprawdzone rozwiązanie, które nie tylko gwarantuje skrócenie czasu realizacji projektu, ale również minimalizuje ryzyka związane z budową ogranicza koszty projektowe, ogranicza ilość umów i wyzwań związanych z koordynacją budowy od strony formalno-prawnej.

Oczywiste w tym przypadku jest, że inwestorzy stawiający budynki komercyjne jak hotele, prywatne akademiki, budynki PRS czy domy senioralne mogą znacznie szybciej osiągać przychód z ich operacyjnej działalności, jednak technologia ta – pomimo olbrzymiej popularności poza granicami Polski – w naszym kraju wciąż pozostaje w cieniu tradycyjnego budownictwa.

Budynek jak produkt: w formule zamów i odbierz

Szansę na zmianę tego stanu rzeczy może przynieść nowy projekt przygotowany przez jedną z polskich firm. DMDmodular, spółka mająca siedzibę w podkrakowskiej Skawinie przygotowała modelowe rozwiązanie, stanowiące połączenie innowacji z wielu segmentów. W ten sposób spółka stworzyła gotowy produkt, możliwy do realizacji w dowolnym miejscu w kraju. I wcale nie chodzi w nim o modułowy domek wolnostojący, pełniący sezonową funkcję rekreacyjną, ale 4-kondygnacyjny budynek, który nasycony jest innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru ekologii, efektywności energetycznej, optymalizacji procesowej i materiałów wykończeniowych, zapewniających trwałość i komfort użytkowania. Co więcej, powstający budynek powstaje w Mysłowicach jako obiekt budownictwa społecznego. Samorządy zatem dostają gotowe rozwiązanie, dzięki któremu w nawet 4,5 miesiąca mogą zapewnić mieszkańcom 29 w pełni wykończonych i wyposażonych mieszkań. Budynek jest efektem prac badawczo-rozwojowego konsorcjum, w skład którego weszli konstruktorzy, architekci i technolodzy, poprzez co budynek ma szansę uzyskać status najbardziej innowacyjnego obiektu mieszkaniowego w kraju.

Dzięki współpracy tak szerokiego grona ekspertów obiekt stanowi kompletne rozwiązanie, odpowiadające na szereg bolączek inwestorów – mówi Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes DMDmodular.

Jest to rozwiązanie, które mogą zrealizować w formule zamówi i odbierz. Na bazie naszych doświadczeń z realizacji projektu B+R w Mysłowicach, pracujemy nad kolejną wersją projektu, która będzie odpowiedzią na zapotrzebowania mieszkaniowe w polskich gminach. Rozwiązanie może także zostać dobrze odebrane przez TBS-y, SIM-y oraz inwestorów komercyjnych.

Demonstrator innowacji

Zespół DMDmodular przygotowując demonstrator technologii nawiązał współpracę z gronem kooperantów, którzy dostarczyli do niego swoje najbardziej efektywne kosztowo i technologicznie rozwiązania mające na celu osiągnięcie oczekiwanych parametrów budynku.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom budynek będzie produkował więcej energii niż wynosić będzie jego realne zapotrzebowanie, zapewniając mieszkańcom niskie koszty eksploatacji, co bezpośrednio wpłynie na koszty utrzymania. Zapewniony został także system zarządzania wodą szarą (wykorzystaną wcześniej np. do mycia) co pozwoli na powtórne jej użycie do spłukiwania toalet. Również woda opadowa z dachu zostanie wykorzystana do nawadniania zielonego otoczenia budynku, gdyż projekt obejmuje nie tylko budowę samego budynku, ale także zagospodarowanie terenu wokół niego.

Na rynku dostępne są zatem projekty, które pozwalają zapewnić gotowe rozwiązania dla wielu segmentów rynku nieruchomości. Obecnie wyłącznie od inwestorów zależy na jaką technologię się zdecydują przy realizacji ich obiektów, jednak ekologia, szybkość i jakość, jaką gwarantują nowe technologie powodują, że w krótkim horyzoncie czasowym branżę budowlaną może czekać rewolucja, która także dla klientów inwestorów i przyszłych użytkowników obiektów oznaczać będzie lepszą efektywność energetyczną, niższe koszty życia i możliwość znacznie szybszego wprowadzenia się do budynków przygotowywanych w nowy, innowacyjny sposób.