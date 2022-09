Nowe stacje do ładowania elektryków od InPost wspólnie z GreenWay i TBS Wrocław dostępne w sześciu miejscach.

Mieszkańcy 6 wrocławskich osiedli będą mogli naładować swoje samochody elektryczne tuż przed swoim blokiem.

InPost rozszerza zakres współpracy z miastami GreenCity, we Wrocławiu wspiera kolejną już zieloną inicjatywę.

Wspólnie z GreenWay i TBS Wrocław zainstaluje na 6 wrocławskich osiedlach stacje pozwalające ładować auta elektryczne.

Z roku na rok pojawia się coraz więcej przedsięwzięć, które czynią polskie miasta bardziej zielonymi. Ograniczenie śladu węglowego jest jednym z największych wyzwań w drodze do uzyskania równowagi środowiskowej. Niewątpliwie auta z silnikiem spalinowym znacznie przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska, a rezygnacja z nich na rzecz tych napędzanych energią elektryczną jest jedną z dróg, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na świat. Jednym z czynników, który powstrzymuje Polaków przed zakupem samochodów zasilanych prądem, jest niedostateczna liczba miejsc, gdzie można zasilić takie auto.

Zwiększanie zasięgu sieci stacji ładowarek samochodów elektrycznych w pełni wpisuje się w ideę działań programu InPost Green City. Sami w InPost mocno stawiamy na ekologię i sukcesywnie wymieniamy samochody w naszej flocie na te elektryczne. Na bieżąco monitorujemy powstający ślad węglowy oraz wprowadzamy szereg proekologicznych rozwiązań dla naszych klientów. Do takich rozwiązań należą m.in. zwrotne opakowania, multiskrytka, czy montowane na urządzeniach Paczkomat® InPost zielone dachy oraz czujniki powietrza. Cieszymy się, że nasz partner TBS Wrocław podziela tę ideę i wspólnie możemy działać na rzecz wrocławian i środowiska – powiedziała Marta Zalewska, dyrektor ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City.

W ramach programu InPost Green City, firma wspólnie z GreenWay i TBSWrocław wykonuje jedną z takich realizacji. Jest nią montaż na osiedlach #TBSWrocław aż 6 stacji umożliwiających ładowanie pojazdów elektrycznych.

Ładowarki przeznaczone do ładowania aut elektrycznych pojawią się:

przy ul. Maxa Berga (Nowe Żerniki),

przy ul. Wileńskiej (Brochów),

przy ul. Krępickiej (Leśnica)

przy u. Zielnej (Psie Pole),

przy ul. Stanisława Przybyszewskiego (Karłowice),

przy ul. Rodzynkowej (Stabłowice).

Stacje ładowania samochodów elektrycznych we wskazanych lokalizacjach na terenie TBS we Wrocławiu będą gotowe w ciągu najbliższych miesięcy. Co ważne, przy każdej stacji ich operator wyznaczy 2-3 miejsca postojowe, które będą odpowiednio oznaczone.

Umożliwienie ładowania samochodów elektrycznych mieszkańcom osiedli domów wielorodzinnych to jedno z większych wyzwań stojących przed rozwojem elektromobilności – mówi Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

– Aby na nie odpowiedzieć, potrzebujemy szerokich, międzysektorowych partnerstw podmiotów zaangażowanych w budowę zeroemisyjnego transportu. Właśnie w tych kategoriach postrzegamy współpracę przy zielonej inicjatywie we Wrocławiu.

Wrocław od kilku lat wspiera zrównoważoną mobilność w tkance miejskiej i jest przykładem miasta otwartego na pojazdy elektryczne. Kierowcy tego typu pojazdów (także tych z napędem wodorowym) posiadają w stolicy Dolnego Śląska szereg udogodnień. Mogą poruszać się po buspasach i wydzielonych torowiskach o łącznej długości 21 km. Korzystają z 200 bezpłatnych miejsc parkingowych dedykowanych samochodom elektrycznym /z napędem wodorowym oraz innych miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania we Wrocławiu także nie wnosząc opłaty. Kierowcy mają także zapewniony dostęp do ponad 140 punktów ładowania, niebawem także na terenach #TBSWrocław.