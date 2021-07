InPost i Makro wystartowały z testami dostaw w oparciu o nową aplikację

W opracowaniu i budowaniu aplikacji InPost Fresh firma InPost bazowała na doświadczeniu w tworzeniu i zarządzaniu jedną z najpopularniejszych aplikacji w Polsce – InPost Mobile, która ma już blisko 7 mln aktywnych użytkowników.

Efektem współpracy jest pojawienie się nowego, silnego gracza na rynku e-grocery, który bez wątpienia ma bardzo duże szanse na szybką i znaczną ekspansję.

Początkowo dostawy z InPost Fresh będą testowane na terenie Warszawy.

– Z naszym najnowszym dzieckiem, aplikacją InPost Fresh – czyli platformą do zamawiania produktów spożywczych – startujemy testowo w Warszawie. Testy będą trwały kilka miesięcy, jednak później będziemy rozszerzać zasięg, by stać się największym ogólnopolskim żywnościowym marketplace. To prawdziwa rewolucja. Nasz partner skorzysta z wiedzy i doświadczenia, jakie posiadamy w zakresie rozwiązań mobilnych, a przy tym nie będzie musiał inwestować we własną logistykę ostatniej mili. Wierzymy, że nowatorskie rozwiązania w zakresie technologii i gwarantowanej jakości dostaw InPost, w połączeniu z bogatym asortymentem MAKRO – najwyższej jakości produktami dostępnymi dotychczas tylko dla gastronomii i biznesu – będą wyjątkową propozycją dla naszych wspólnych klientów. To także w przyszłości możliwość zaistnienia online dla wielu firm działających dotychczas tylko w trybie offline. Mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu aplikacji mobilnych. Nasza aplikacja InPost Mobile ma już blisko 7 mln użytkowników. Unikalny know-how w zakresie projektowania aplikacji oraz baza klientów będzie wykorzystywana przy budowaniu popularności najnowszego marketplace w Polsce – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

– Partnerstwo MAKRO i InPost, które opiera się na silnych kompetencjach naszej firmy w obszarze najwyższej jakości produktów spożywczych, zaś InPost w dostawie do klienta końcowego – dają podstawę, aby planować szybką i szeroką ekspansję. Klientom oferujemy wysoką jakość dostaw ponad 10 tysięcy produktów. Szczególnie stawiamy na kategorie, w których przez lata zbudowaliśmy silną pozycję w tak wymagającej grupie klientów, jak HoReCa. W ofercie tej jesteśmy zdecydowanym liderem. Mamy bardzo szeroki wybór produktów świeżych, a wśród nich m.in. świeże ryby, owoce morza, mięso oraz owoce i warzywa. Klienci odnajdą u nas swoje ulubione produkty znanych marek oraz produkty dostępne wyłącznie w MAKRO – mówi Dominik Branny, prezes MAKRO Polska.