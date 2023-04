To, co wyróżnia część firm dzisiaj to to, w jaki sposób budują one przestrzeń, żeby aplikować nowe technologie - przekonywał Szymon Wałach, wiceprezes ds. digital i strategii, członek zarządu, InPost podczas EEC 2023.

- To, co buduje dziś przewagi konkurencyjne firm to nie magiczna technologia, ale to w jaki sposób podchodzimy do niej na co dzień - mówił podczas EEC 2023 na sesji " Technologie, innowacje, digitalizacja" Szymon Wałach, wiceprezes ds. digital i strategii, członek zarządu, InPost.

To nie dostęp do kultowej technologii ale ekstremalna klientocentryczność. Klient jest w centrum naszych działań - zapewnił Szymon Wałach.

InPost stawia dziś na rozwój poza Polską

- Inspirujemy się ważnymi trendami. Istotna jest dla nas ekologia - i nie jest to chwilowa moda, ale staramy się dokładnie zrozumieć co jest ważne dla naszych konsumentów - zapewniał podczas EEC 2023 Szymon Wałach.

- InPost jest obecny na 9 rynkach, jesteśmy dużym graczem dla europejskiego e-commerce. Nasze wyzwania technologiczne są związane ze zmianą myślenia na to w jaki sposób budować i rozwijać firmę, żeby to co robimy było łatwe do przeniesienia na inne rynki, w ramach zagranicznej ekspansji - dodał.