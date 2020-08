Internet rzeczy zadba o bezpieczeństwo w trakcie wakacji

Według tegorocznych danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w czerwcu 191 tys. polskich klientów wykupiła w biurach podróży imprezy turystyczne, co oznacza spadek aż o 75 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Mimo to branża turystyczna bardzo powoli odzyskuje równowagę, ponieważ w kwietniu i maju spadki sprzedaży wycieczek sięgały ponad 90 procent.

Kwitnie rynek agroturystyki

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią Polacy zdecydują się pozostać w te wakacje głównie w kraju. Według sondażu Instytutu Badań Pollster, jako miejsce odpoczynku, najczęściej będą wybierać wsie (49 proc.) oraz miasta do 100 tys. mieszkańców (42 proc.). Mimo że praktycznie cała branża turystyczna przeżywa kryzys, to widać jeden pozytywny trend. Jak wynika z danych amerykańskiej platformy Airbnb, w czerwcu gospodarze na obszarach wiejskich w USA zarobili w czerwcu 2020 roku ponad 200 milionów dolarów. To ponad 25 proc. wzrost w stosunku do czerwca poprzedniego roku.

– Wybór przez turystów mniej zatłoczonych miejsc wynika zapewne z kwestii zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim. Należy pamiętać, że wirus może się przenosić nie tylko drogą kropelkową, lecz w odpowiednich warunkach może on się utrzymywać na przedmiotach codziennego użytku, takich jak okulary, karty płatnicze, kluczyki do samochodu, czy klucze. Jak wynika z naszego badania niemal co trzeci badany odkaża klamki do drzwi, a co piąty dezynfekuje klucze – komentuje Grzegorz Chuchra, prezes zarządu tedee.

Obawa przed dotykaniem klamek

Według badania zleconego przez firmę tedee, Polacy na czas wyjazdu najczęściej powierzają klucze osobie z rodziny (73 proc.), przyjacielowi (30 proc.) czy zaufanemu sąsiadowi (24 proc.).

– Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której bliscy nie mają aktualnie możliwości „opieki” nad naszym mieszkaniem lub domem w trakcie wypoczynku, a przyjaciele i sąsiedzi również są na urlopie. Boimy się zostawić klucze w skrzynce na listy czy pod wycieraczką. To naturalne. Z pomocą przychodzi wtedy technologia oraz inteligentne zamki. Za pomocą aplikacji, która łączy się z inteligentnym zamkiem do drzwi tedee, możemy nadać odpowiednie uprawnienia i dostęp do zamka osobie, która akurat będzie mogła podlać nam kwiatki i zerknąć na nasze mieszkanie podczas naszej nieobecności – Grzegorz Chuchra z tedee.

