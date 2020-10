Inwestor zamiast crowfundingu dla spółki PropTech

Branża Real Estate w dobie pandemii Covid-19 stoi przed ogromnym wyzwaniem i dla wielu inwestorów stanowi obiekt ostrożnej obserwacji. Wprowadzenie lockdownu i zalecana praca zdalna spowodowały największy w historii pracy biurowej przestój w funkcjonowaniu wielu obiektów. Znacząca liczba zarządów firm po przymusowym wprowadzeniu pracy zdalnej, przekonała się do tego modelu i obecnie ma świadomość, że część pracowników już nigdy nie wróci do biura. W konsekwencji, firmy potrzebują obecnie biur mniejszych i inaczej niż dotychczas zorganizowanych, dostosowanych do hybrydowego funkcjonowania organizacji, w której część pracowników korzysta z biura, część nie, a część przyjeżdża do niego tylko na wybrane dni tygodnia. Taka reorganizacja życia biurowego wymaga wsparcia technologicznego jakie zapewniają rozwiązania PropTech.



Po wielu latach edukowania rynku, fazie wzrostu po ogłoszeniu przez Skanska rozwiązania „Connected by Skanska”, w czasie aktualnej pandemii, polski rynek nieruchomości nabrał dynamiki związanej z transformacją cyfrową. Teraz wszystkie nowe budynki powinny być SMART. Dla Zonifero, które jest typowo PropTechowym rozwiązaniem, pandemia oznaczała logarytmicznie zwiększoną liczbę zapytań, podpisanych umów i zakolejkowanych wdrożeń. Właściciele startupu, uznali, że aby zaspokoić potrzebę rynku, potrzebują większych funduszy na rozwój.



Zonifero to jedna ze spółek zależnych Grupy TenderHut. Plan pozyskania dodatkowych funduszy dla szybko rozwijającego się produktu zakładał wykorzystanie już przetestowanego przez grupę schematu crowdfundingu. W czerwcu zorganizowali crowdfunding dla swojej spółki Holo4Labs, a w lipcu przeprowadzili kampanię crowdinvestingową dla Grow Uperion na platformie CrowdConnect należącej do Domu Maklerskiego INC SA. Na listopad był planowany kolejny crowdfunding ze stajni TenderHut, tym razem dla Zonifero. Przygotowania do crowdfundingu zostały jednak przerwane. Stoi za tym duży gracz IT, który zainteresował się zastąpieniem indywidualnych inwestorów w drodze do wsparcia kapitałowego spółki.



– Możliwości tego inwestora strategicznego pozwoliłyby Zonifero na znacznie szybsze dotarcie do klientów w Europie, a także, co ważne w erze SARS-CoV-2, na wsparcie wdrożeń przez lokalne zespoły w przypadku braku możliwości podróży pracowników z Polski. Zonifero posiada już wdrożenia we Francji, Szwecji czy Singapurze, jednak nigdy nie miało możliwości wsparcia swoich działań przez lokalne zespoły. Takie partnerstwo może postawić spółkę na scenie PropTech w roli lidera europejskiego, a może nawet globalnego – mówi Robert Strzelecki, prezes Grupy TenderHut.



Strategia Grupy TenderHut to rozwój na trzech płaszczyznach: one-stop-shop dla firm chcących stworzyć szyte na miarę rozwiązania IT, niszowa spółka Solution4Labs digitalizująca laboratoria największych koncernów na świecie oraz manufaktura startupów zmieniających świat. Podlaska firma woli nazywać swoje startupy corpupami, ponieważ ta nazwa bardziej oddaje solidne podstawy, na jakich zbudowane są firmy. Corpupy to startupy, które powstały i są rozwijane w ramach korporacji, korzystające ze wsparcia dojrzałej organizacji.



– TenderHut to firma znana w Ameryce, Europie i Azji. Jesteśmy ich partnerem w drodze na GPW, z sukcesem przeprowadziliśmy im kampanię crowdfundingu dla Grow Uperion. Widzimy duży potencjał w produktach tworzonych w ramach TenderHut. Ze zrozumieniem odebraliśmy podejście TenderHut do odwołania crowdfundingu Zonifero i negocjacji z partnerem strategicznym. Ten ruch niesie więcej perspektyw dla spółki w aktualnej sytuacji – podsumowuje Sebastian Huczek, wiceprezes zarządu INC SA.

1

2