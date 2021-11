Inwestorzy stawiają na branżę WorkTech

Nowa, hybrydowa normalność, to także zupełnie nowe wymagania wobec pracodawców a co, za tym idzie inne oczekiwania w stosunku do przestrzeni biurowych i sposobu ich użytkowania.

Pracownicy biurowi oczekują zmian w modelu pracy.

Technologia wspomaga pracodawców w nowej postpandemicznej rzeczywistości i coraz chętniej jest przez nich wykorzystywana. Zmiana ta, generuje popyt na rozwiązania z zakresu technologii miejsca pracy, a firmy dostarczające takie usługi poszukują teraz kapitału po to, by rozwijać swoje oprogramowanie i sprostać wymaganiom dynamicznie rozwijającego się rynku.

Wartość rynku PropTech rośnie stale od kilku lat. Ponadto pozytywnie na jego rozwój wpłynęła pandemia. Mimo początkowej pesymistycznej wizji, spowodowanej niepewnością wywołaną pandemicznymi zawirowaniami okazało się, że zmiany jakie zaszły stały się akceleratorem dla całego sektora i otworzyły zupełnie nowe możliwości dla branży.

Wśród najciekawszych wydarzeń związanych z dokapitalizowaniem firm technologicznych z tego obszaru, w ostatnim czasie można wymienić zakup spółki Office App przez amerykańską firmę HqO. Po tej transakcji wycena połączonych spółek wyniosła 500 milionów dolarów. W Polsce jest głośno o dwóch branżowych operacjach: inwestycji przez fundusz ffVc Tech&Gaming w spółkę spaceOS oraz o kampanii crowdfundingowej startupu Zonifero.

Warto podkreślić, że mówimy o wydarzeniach tylko z ostatniego miesiąca. Według szacunków firmy badawczej Research&Market w ostatnich sześciu latach na całym świecie doszło do 37 fuzji i przejęć oraz rund finansowania firm z sektora tworzących rozwiązania technologiczne wspierające funkcjonowanie przestrzeni komercyjnych i biurowych. Taka liczba operacji świadczy o tym, że mimo bardzo dużej specjalizacji, jest to rynek, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Za sprawą pandemii niemal z dnia na dzień cały świat biznesu przeszedł na pracę zdalną, a po chwili na model pracy hybrydowej. Biuro przestało być miejscem odwiedzanym codziennie przez tę samą liczbę osób. Organizacje zaczęły rotować obecność pracowników w biurze. Nastąpiła reorganizacja miejsc pracy, zlikwidowano część biurek po to, aby zachować dystans społeczny. Do tych obostrzeń doszły także aspekty związane z potrzebą ograniczenia dostępu pracownikom do wybranych przestrzeni, która była motywowana kwestiami bezpieczeństwa. Konieczne stało się także wprowadzenie rozwiązania, które systemowo umożliwiłoby pracownikom zarezerwowanie biurka czy większą kontrolę nad dostępnością sal konferencyjnych, obejmującą także ich faktyczne użycie, a nie tylko samą rezerwację. Do nowych uwarunkowań doszedł również reżim sanitarny i potrzeba stałej dezynfekcji miejsc wspólnych takich jak kuchnie czy sale konferencyjne, które powinny być sterylizowane po każdym spotkaniu. Bez rozwiązań informatycznych nie sposób jest efektywnie zarządzać nowymi procesami, które pojawiły się wraz z pracą hybrydową.