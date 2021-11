Inwestorzy szukają sposobów na optymalizację planowania i kosztów. Pomoże technologia

Rynek budowlany odbija po pandemii – w I połowie 2021 r. rozpoczęto o 30 proc. więcej inwestycji niż rok temu.

Szukając sposobów na optymalizację planowania i kosztów, inwestorzy oraz wykonawcy sięgają po narzędzia cyfrowe – np. liczba użytkowników ogólnopolskiego portalu do udostępniania informacji przestrzennej wzrosła o 200 tys. w stosunku do ubiegłego roku.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w okresie od stycznia do czerwca 2021 podjęto 213 przedsięwzięć budowlanych. To o 30 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, gdy odnotowano ich 164.

– Wzrost liczby tych projektów w pierwszym półroczu ma niewątpliwie związek z ubiegłorocznym przestojem, wynikającym z trwającej wciąż pandemii. W górę poszły jednak ceny materiałów budowlanych, co nie pozostało bez wpływu na te realizacje. W związku z tym inwestorzy planują bardziej powściągliwie i więcej czasu poświęcają na podejmowanie decyzji. Coraz częściej sięgają po aplikacje i narzędzia wirtualne m.in. do analiz przestrzennych. Z moich obserwacji wynika, że w ciągu ostatniego roku zainteresowanie tego typu rozwiązaniami wzrosło. Dobry przykład to liczba użytkowników jednego z ogólnopolskich portali służących do udostępniania informacji przestrzennej. W tym roku jest ich o 200 tys. więcej niż w zeszłym – mówi Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP.

Możliwość skutecznego planowania przedsięwzięć dają rozwiązania systemu informacji geograficznej. Inwestorzy mogą korzystać z aplikacji i geoportali napisanych specjalnie na ich potrzeby, w oparciu o dane na podstawie wirtualnych map. Takie rozwiązania ułatwiają planowanie inwestycji bez konieczności dokonywania pomiarów w terenie na wstępnym etapie. Wszystkie informacje można pozyskać z aktualnej mapy gminy, która udostępnia w ten sposób dane przestrzenne. Geoportal może więc posłużyć za rodzaj wirtualnej makiety.

Jednym z najpopularniejszych narzędzi do przeprowadzania analiz przestrzennych w oparciu o wirtualne mapy jest program QGIS. Jego obsługa nie należy jednak do najłatwiejszych i sprawia kłopoty nawet obytym z tym narzędziem specjalistom. Dlatego powstają rozmaite nakładki i aplikacje, które w znacznym stopniu ułatwiają pracę z programem, czyniąc go bardziej intuicyjnym i jednocześnie ukierunkowanym na konkretne potrzeby użytkownika.