Iron Mountain Polska o procesie HR-owym dla branży technologicznej

Miejsce jedyne w swoim rodzaju

W przeciągu ostatnich siedmiu lat, w radomskim oddziale Iron Mountain Polska zdgitalizowanych zostało ponad pół miliarda stron dokumentacji. Obsługa tak ogromnych wolumenów informacji jest możliwa dzięki zmianowemu systemowi czasu pracy, gdzie podczas jednej zmiany bieżące prace operacyjne może prowadzić nawet 140 osób. Nad ciągłością i optymalnym funkcjonowaniem oddziału czuwają 24 osoby na stanowiskach kierowniczych – 19 kobiet i 5 mężczyzn. Struktura zatrudnienia w Iron Mountain potwierdza fakt, że zawodowy sukces zależy wyłącznie od motywacji, zaangażowania i kompetencji.

Praca to nie wszystko

- Myślę, że ogromnie ważnym aspektem jest proces onboardingu, czyli odpowiednie wdrożenie i przeszkolenie nowego pracownika. Zapewnienie tej kwestii powoduje, że ludzie chętnie i z uśmiechem przychodzą do pracy. Poza tym stawiamy na otwartą komunikację i pracę w miłej atmosferze, więc z ogromną chęcią pracujemy z ambitnymi, pełnymi pozytywnej energii osobami. Różnorodność projektów w Iron Mountain Polska sprawia, że w naszych strukturach odnajdą się zarówno osoby doświadczone, jak i te na początku swojej drogi zawodowej - mówi Magdalena Bartosiak HR Business Partner Iron Mountain Polska.

Poza możliwością zdobycia unikalnego doświadczenia praca w międzynarodowej organizacji daje także możliwość rozwoju osobistego. Globalny zasięg działania Iron Mountain daje pracownikom możliwość współpracy z partnerami z dziesiątek różnych państw.

- To, co jest najważniejsze w naszej firmie, to możliwość realizacji różnorodnych projektów i pracy przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Nasi pracownicy realizują działania dla znanych Klientów – firm będących często liderami w swojej branży. Stanowimy zgrany zespół o różnorodnych kompetencjach. Z wieloma osobami współpracujemy już od kilku, a nawet kilkunastu lat - uważa Marek Kulgajuk, DMS Operations Manager w Iron Mountain Polska w Radomiu

W firmie niezwykle ważne są rekrutacje wewnętrzne – pracownicy będący ekspertami w danej dziedzinie lub doskonale znający konkretne procesy stanowią wartość dla organizacji. Oddział DMS Iron Mountain w Radomiu to miejsce, w którym jego pracownicy mają możliwość na co dzień obcować z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, pozwalającymi na digitalizację dziesiątek tysięcy stron dokumentacji dziennie. Jest to także miejsce, w którym każdy może rozpocząć swoją przygodę w międzynarodowej organizacji o globalnym zasięgu.