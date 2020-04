Jak PropTech zwiększa bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe nieruchomości?

Rozwiązania PropTech przede wszystkim ułatwiają efektywne zarządzanie nieruchomościami oraz obniżają koszty administrowania budynkami. Właścicielom obiektów umożliwiają nadzorowanie swojego portfolio i obsługę finansowo-księgową, a zarządcom i najemcom – utrzymanie techniczne, obsługę gości czy dostawców. Funkcjonalności proptechowych systemów IT mają jednak także olbrzymie znaczenie w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Wykorzystując w swoim działaniu sztuczną inteligencję, Internet rzeczy, chmurę obliczeniową i technologie mobilne wpływają zarówno na bezpieczeństwo osób i mienia, jak i gromadzonych danych.

Od rejestracji osób, po plany ewakuacji

Systemy PropTech rejestrujące wjazdy i wyjazdy oraz umożliwiające automatyczną recepcję gości to nie tylko usprawnienie w przepływie pojazdów i osób. To również ważny element bezpieczeństwa budynku. Zintegrowane z monitoringiem CCTV, pozwalają obserwować wszystkie pojazdy jednocześnie, a w połączeniu ze znacznikami RFID umożliwiają ich szybką identyfikację. Dzięki funkcjonalnościom takim jak „watchlist” możliwe jest tworzenie „czarnych list”, które zamykają dostęp niepowołanym pojazdom i osobom. Systemy automatycznej recepcji dają możliwość stałej kontroli nad tym, kto znajduje się w budynku, usprawniają ewentualną ewakuację, mogą służyć także do wyświetlania instrukcji bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych. Zaawansowane raportowanie pozwala mieć kontrolę nad tym, kto opuszcza budynek, a mobilna aplikacja umożliwia najemcy zdalnie akceptować wszystkie wjazdy i wyjazdy, co zapewnia podwójną weryfikację.

– Rozwiązania PropTech zwiększają bezpieczeństwo zwłaszcza, jeśli chodzi o bazy danych czy transparentność tego, co się dzieje w obiektach. Dzięki nim mamy dostęp do danych gości,

dostawców czy raportów ewakuacyjnych, które w każdym momencie można wygenerować – mówi Patrick Gasior, Senior Channel Sales Manager w Velis Real Estate Tech. – Po dokonaniu rejestracji przy użyciu systemów typu Digital Visitor Management, drukowana jest etykieta z kodem QR, którą gość skanuje przy wejściu i wyjściu. Dzięki temu, w przypadku zagrożenia, ochrona obiektu jednym kliknięciem może wygenerować plan ewakuacji, a osoby przebywające w budynku zostają o niej powiadomione SMS-em.