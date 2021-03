Jak usprawnić komunikację między dyrekcją a najemcami galerii handlowej? Atrium ma sposób

Atrium, właściciel, zarządca i deweloper centrów i nieruchomości handlowych, ma pomysł na komunikację pomiędzy właścicielem i dyrekcją galerii a najemcami i pracownikami obiektu. To platforma Atrium Connect.

Jak podaje Atrium, z rozwiązania korzysta już niemal 5 tys. osób, a jego funkcjonalność jest stale poszerzana.

Atrium Connect to nowoczesna platforma do bieżącej komunikacji pomiędzy właścicielem i dyrekcją centrum handlowego a najemcami i pracownikami obiektu. Umożliwia szybki przepływ informacji oraz ułatwia wiele procesów operacyjnych w centrach handlowych. Z rozwiązania można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej oraz w formie aplikacji do pobrania w Google Play lub App Store.

Aktywne konta na platformie Atrium Connect posiada już 99 proc. najemców. Największą popularnością cieszy się moduł Wiadomości. W ciągu miesiąca użytkownicy opublikowali ich ponad 500, a zamieszczone informacje wygenerowały niemal pół tysiąca komentarzy.

Wśród Wiadomości najpopularniejszą kategorią są Promocje. Zamieszczenie ich w Atrium Connect oznacza jednoczesną publikację na stronach internetowych centrów.

- Pół roku od wdrożenia platformy we wszystkich naszych centrach w Polsce zdecydowanie możemy już powiedzieć, że aplikacja przeniosła naszą komunikację i szereg wieloetapowych procesów na zupełnie inny, wyższy poziom. Przepływ informacji odbywa się znacznie szybciej, a bieżące potrzeby wszystkich użytkowników platformy są nam znane i realizowane "od ręki". Otwarta przestrzeń do wymiany opinii pozwala nam budować silniejszą i jeszcze bardziej zaangażowaną społeczność, umacniać relacje i poczucie przynależności. Zalety rozwiązania doceniamy zwłaszcza teraz – kiedy kontakty bezpośrednie są ograniczone, a kluczowe stały się szybka komunikacja i elastyczne reagowanie – mówi Grzegorz Jamroziak, Head of Shopping Centre Management.

Z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników 2-3 miesiące od wdrożenia platformy wynika, że rozwiązanie spełnia oczekiwania społeczności. Najemcy wysoko je ocenili, przydzielając aplikacji średnio 4,7 punktów (w skali 1-5). Ocenie poddano trzy obszary: łatwość obsługi, dostępne funkcjonalności i przydatność narzędzia.

- W ramach Usług największą aktywność odnotowujemy w obszarze składania awizacji, raportowania obrotów najemców oraz zgłaszania problemów i usterek serwisowych. Z tego wynika, że rozwiązanie odciąża użytkowników przede wszystkim w kwestiach, które dotąd wymagały odręcznego wypełniania i dostarczania dokumentacji. Atrium Connect umożliwia nam również integrację z zewnętrzną infrastrukturą IT – co znacząco optymalizuje i zwiększa wydajność naszej pracy – dodaje Adrianna Modzelewska, odpowiedzialna za wdrożenie aplikacji w całym portfelu Atrium.