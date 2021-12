Jak wdrożyć system BMS w obiekcie? Poradnik

System BMS znacząco poprawia funkcjonowanie budynku i wpływa na komfort osób, które z niego korzystają. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga jednak wiedzy i doświadczenia. Czasem wprowadza się go już w gotowym obiekcie, który ma swoją określoną specyfikę i ograniczenia. To sprawia, że na linii inwestor – integrator, może dochodzić do niepotrzebnych nieporozumień. APA Group przygotowała zestawienie kilku najważniejszych problemów związanych z wdrożeniem BMS.

Jeśli decydujemy się wyposażyć nasz obiekt w system BMS, idealnie gdybyśmy myśleli o nim jeszcze na etapie projektowym, gdy powstają najważniejsze założenia budowlane i kluczowe instalacje obiektu. To pierwszy krok do sukcesu. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe, dlatego gdy wprowadzamy BMS w późniejszym etapie, musimy mieć na uwadze ewentualne wyzwania, z którymi nasza inwestycja będzie się musiała zmierzyć. Aby przejść przez nie sprawnie i z sukcesem uruchomić BMS warto spojrzeć na kilka grup problemów, które najczęściej pojawiają się w tego typu projektach.

Problemy w komunikacji

Właściwa komunikacja wszystkich stron to klucz do sprawnie przeprowadzonego projektu. Dlatego ważne jest, by inwestor już na samym początku wdrażania nowego rozwiązania dzielił się swoimi oczekiwaniami względem montowanych elementów wyposażenia budynkowego i na bieżąco przekazywał informacje integratorowi automatyki.

Ważne, by treści wszystkich rozmów oraz pojawiające się wówczas ustalenia i zmiany były kompatybilne z aktualnymi projektami i schematami. To pozwoli uniknąć sytuacji, gdy informacje przekazane w fazie wdrażania BMS-a są niespójne z założeniami projektowymi. W takich momentach pojawia się w głowie integratora pytanie: Co jest wiążące?

Już na samym początku bardzo cenny jest dostęp do pełnych planów i projektów, na przykład tych elektrycznych, pokazujących, w jaki sposób jest podłączona kluczowa infrastruktura w budynku. Pozwoli tolepiej zaproponować inwestorowi docelowy projekt BMS.

- Z naszej strony oferujemy wsparcie edukacyjne. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat tego, co zakupić, aby system działał sprawnie. Ale to tylko wybrany obszar naszego know-how. Tak naprawdę jesteśmy w stanie na bieżąco odpowiadać na pytania inwestora i rozwiewać jego wątpliwości. Zachęcamy więc do takiej otwartej współpracy - mówi ekspert APA Group.

Problemy związane z siecią elektryczną i urządzeniami elektrycznymi

System BMS nie działa sam z siebie. Potrzebne są odpowiednio skonfigurowane i działające punkty styku. Urządzenia elektryczne, zasilanie, okablowanie przyłącza docelowe to system naczyń powiązanych, które w znaczny sposób wpływają na powodzenie operacji.

