Pojawiło się kolejne urządzenie L’Oréal stworzone we współpracy ze stat-upem. To nowoczesna słuchawka prysznicowa, stworzona we współpracy z Gjosa.

Marka L’Oréal Professionnel Paris stworzyła, we współpracy ze szwajcarskim start-upem Gjosa – słuchawkę prysznicową Water Saver.

Urządzenie pozwala oszczędzić do 69 proc. wody w salonie fryzjerskim.

Testy urządzenia Water Saver L’Oréal Professionnel Paris i Gjosa rozpoczęły kilka lat temu. Marka L’Oréal Professionnel Paris współpracuje ze szwajcarskim, ekologicznym start-upem Gjosa, który założono w 2016 roku, aby wdrażać przełomowe technologie pozwalające znacząco obniżyć codzienny poziom zużycia wody. Te działania mają wpłynąć na to, by usługi fryzjerskie były bardziej zrównoważone środowiskowo, m.in. poprzez zmniejszanie zużycie wody. Firmy wprowadziły właśnie na rynek słuchawkę prysznicową Water Saver, która wykorzystuje technologię fragmentacji wody, aby znacząco zmniejszyć jej ilość w procesie spłukiwania produktów kosmetycznych z włosów. Jak tłumaczą twórcy urządzenia, technologia ta polega na niezwykle precyzyjnym zderzaniu ze sobą strumieni wody, które oddziałując na siebie, tworzą mikro-krople wody. Krople te poruszają się z dużą prędkością, zapewniając tym samym wysoką skuteczność spłukiwania. A dzięki temu, że kropli jest więcej, zmniejsza się przepływ wody, co pozwala na zaoszczędzenie jej zużycia do 69 proc. Czytaj więcej Ruszyła akcja Sephora Beauty Days z udziałem przedstawicieli fundacji Urządzenie Water Saver jest obecnie głównym elementem programu L’Oréal Professionnel Paris – „Fryzjerstwo dla Przyszłości”. Celem tej inicjatywy jest angażowanie stylistów fryzur w ekologiczną transformację, poprzez umożliwienie im lepszego zarządzania odpadami, zmniejszenia zużycia wody i przejścia na energię odnawialną.

