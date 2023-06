Myśląc o siłowniach i klubach fitness, od razu w głowie pojawiają się obrazy różnych sprzętów, ciężarów, zajęć grupowych i trenerów personalnych. By jednak to wszystko mogło zaistnieć i stać się miejscem komfortowym należy zadbać o podstawy z zakresu instalacji HVAC. Nie ma bowiem nic bardziej demotywującego niż duszne powietrze czy zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach, w których ćwiczymy.

Optymalny projekt

O każdym szczególe na wszystkich etapach projektu pamiętają właściciele sieci klubów Endorfina. Niedawno otworzono klub tej sieci w Rzeszowie - to już kolejny punkt na mapie, a sieć dalej dynamicznie się rozwija, kładąc nacisk na jakość i zadowolenie klientów. Po raz kolejny realizację instalacji z zakresu HVAC przeprowadziła firma AC Group we współpracy z firmą Zymetric. AC Group było odpowiedzialne także za jej projekt.

W przestrzeniach klubowych zadbano o odpowiednią klimatyzację i wentylację, które są kluczowe dla dla zdrowia człowieka, ponieważ wpływają na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz pomagają w usuwaniu zanieczyszczeń, zapobiegają infekcjom i utrzymują odpowiednią wilgotność i temperaturę powietrza. W realizacji uwzględniono klimatyzację VRF. Jest to system klimatyzacyjny, który umożliwia kontrolowanie przepływu chłodnego powietrza w różnych strefach budynku w sposób niezależny od siebie. - Klimatyzacja VRF w dłuższej perspektywie przynosi sporo oszczędności, dzięki swojej wydajności energetycznej, a także dzięki możliwości wykorzystania jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. - wyjaśnia Paweł Baran - menedżer ds. klimatyzacji / OZE w AC Group, dodając - Co najważniejsze oferuje doskonałą jakość powietrza, dzięki zastosowaniu zaawansowanych filtrów, które usuwają zanieczyszczenia z powietrza i chronią użytkowników budynku przed chorobami, co jest bardzo ważne w takich przestrzeniach jak kluby fitness, gdzie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów jest większe.

Poza montażem klimatyzacji VRF firmy MIDEA, specjaliści AC Group przeprowadzili również montaż agregatów MIDEA do Central Wentylacyjnych, montaż centrali nawiewnowywiewnej. Wykonali również instalację wentylacji mechanicznej na potrzeby klubu.

Zespół AC Group zadbał również o spójność wizualną zgodną z założeniami identyfikacji marki Endorfina, dlatego też cała instalacja została pokryta czarną farbą. Dzięki temu całość instalacji doskonale komponuje się z przestrzenią klubu i jest spójne z jego identyfikacją wizualną.

Solidne partnerstwo

W tego typu przestrzeniach bardzo ważna jest wydajność zastosowanych urządzeń, właśnie dlatego zdecydowano się na wykorzystanie sprzętu marki MIDEA, której generalnym przedstawicielem w Polsce jest firma Zymetric. - Już od dłuższego czasu korzystamy z urządzeń MIDEA ze względu na sprawdzone rozwiązania. W przypadku Endorfiny zastosowano panele z nawiewem 360 stopni, które gwarantują szerokie, równomierne, ale też delikatne rozprzestrzenianie się schłodzonego powietrza w pomieszczeniu. - potwierdza Paweł Baran z AC Group.

Ponadto urządzenia te generują aż 60% oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia prądu. Ich przewagą jest także dłuższa 7-letnia gwarancja.

Członkowie klubów Endorfina mogą być pewni, że w takich komfortowych warunkach motywacja do skutecznych treningów i dbania o własne zdrowie, może tylko rosnąć. Już wkrótce mogą się spodziewać także otwarć kolejnych klubów, co potwierdza Piotr Blicharski, Prezes Polskiej Sieci Klubów Fitness Endorfina Platinium - Jesteśmy w fazie silnej ekspansji firmy i z przyjemnością podejmiemy współpracę z podmiotami, które oferują powierzchnie najmu, ale także oferujące inne produkty lub usługi niezbędne do prowadzenia klubu ftiness. Szczególnie jeśli to będą tak solidni partnerzy jak AC Group - dodaje.