Krakowski Park Technologiczny z ofertą dla zagranicznych startupów

Krakowski Park Technologiczny uruchamia nowy program dla startupów z zagranicy, które chcą założyć spółkę w Polsce. Mogą liczyć na grant w wysokości do 70 tys. euro.

Właśnie rozpoczęła się rekrutacja do Akceleratora Digital Dragons powered by KPT Poland Prize. To program wsparcia dla młodych i obiecujących studiów deweloperskich spoza Polski, chcących rozwijać swój biznes właśnie w tym kraju.

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie prototypu w trakcie produkcji lub track record we wcześniejszym tworzeniu i wydawaniu gier.

Program otwiera szerokie możliwości w branży, oferuje również perspektywę sfinansowania własnych projektów. Jego celem jest pomoc młodym studiom lub zespołom w znalezieniu wydawcy oraz pozyskaniu partnerów lub mentorów.

Krakowski Park Technologiczny jest jedną z dziewięciu instytucji w Polsce, wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Programy Akceleracyjne – Poland Prize”, które będą gromadzić startupy z całego świata. Tym samym, oferta KPT dla firm poszerza się o usługi także dla zagranicznych firm na początkowym etapie rozwoju. To pierwszy z dwóch programów akceleracyjnych w ramach tego projektu, który poprowadzi Krakowski Park Technologiczny. Obecny jest adresowany do branży gier, a w przyszłym roku ruszy program dla przemysłu 4.0.

Jak działa akcelerator Digital Dragons

Celem Akceleratora Digital Dragons jest stworzenie dogodnych warunków dla młodych twórców gier, którzy chcą zaistnieć na międzynarodowym rynku. Startupy, które przystąpią do programu mogą liczyć na wielotorowe wsparcie, począwszy od organizacji pobytu w Polsce, poprzez założenie firmy i pozyskanie partnerów biznesowych, na finansowaniu skończywszy.

Na pierwszym etapie współpracy uczestnicy programu mogą uzyskać non-equity grant w wysokości do 12 000 euro. Mogą go spożytkować na założenie spółki w Polsce, wstępny rozwój, zatrudnienie pracowników czy pracę nad produktem. Efektem tych działań powinno być podpisanie porozumienia z wydawcą lub inwestorem o dalszej współpracy. Dalszy etap programu poświęcony jest na akcelerację.

Na tym etapie startupy mogą liczyć na non-equity grant nawet do 60 000 euro. W czasie sześciomiesięcznego programu, uczestnicy będą mieć dostęp do grona ekspertów branżowych, którzy pomogą w rozwinięciu spółki i produktu, dostarczeniu produktu, wsparcia w tworzeniu modelu biznesowego, zatrudnianiu specjalistów lub pozyskaniu inwestycji od VC.

Jak dostać się do programu akceleracji?

Zaplanowano dwie ścieżki rekrutacji do programu. Standardową oraz przyśpieszoną, zwaną również złotym biletem.

W ramach standardowej ścieżki aplikacje zbierane są do 9 września, po czym nastąpi etap selekcji i rozmów indywidualnych. Formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie Krakowskiego Parku Technologicznego. Organizatorzy zapewniają pełne wsparcie podczas wypełniania zgłoszeń. Chętni mogą zgłosić się na konsultację oraz uzyskać pomoc w poprawnym wypełnieniu formularza.