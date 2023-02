Rozwój i innowacje napędzają polski biznes – eksperci są zgodni: inwestowanie w te obszary procentuje i wpływa na wzrost przedsiębiorstw.

Początek roku to dobra okazja do tego, by sprawdzić, które branże mają największe szanse na rozwój i innowacje w 2023 roku.

Specjaliści są zdania, że będzie wzrastał popyt na technologie programistyczne dla każdej branży.

Rynek ten ma rosnąć o 19,6 proc. w ujęciu rocznym i osiągnąć poziom 26,9 mld dolarów.

Polskie przedsiębiorstwa stanęły w obliczu wyzwań. Z jednej strony cały czas odczuwają skutki pandemii i niepewnej sytuacji geopolitycznej, z drugiej zaś poszukują obszarów, w których mogą się rozwijać. Firmy muszą nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami konsumentów, a także silnym rozwojem nowoczesnych technologii. W 2023 roku obserwujemy kontynuację innowacji i rozwoju technologii transformacyjnych, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR/AR), przetwarzanie w chmurze, blockchain i superszybka sieć. Jakie branże są najbardziej chłonne i innowacyjne, a także rozwojowe?

Energetyka to branża, o której ostatnio głośno. Dlaczego? Rosnące koszty energii zmobilizowały wiele firm do poszukiwania alternatyw dla tradycyjnych źródeł prądu czy ogrzewania. W związku z tym coraz więcej osób sięgnęło po odnawialne źródła energii. Tym, o czym coraz głośniej się mówi, jest wykorzystanie wodoru.

Coraz odważniej mówi się o tym, że Polska może stać się energetycznym spichlerzem Europy. Zielony wodór jest wytwarzany za pomocą odnawialnych źródeł energii. Nasz potencjał w obszarze wodoru jest na skalę europejską, a może i światową. Mamy możliwość magazynowania wodoru w kawernach solnych, jednak potrzebne są dokładne badania w tym obszarze i stworzenie odpowiednich modeli cyfrowych, które umożliwią weryfikację potencjału – wyjaśnia ekspert Grzegorz Putynkowski, współzałożyciel Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Zdaniem eksperta, w kawernach można magazynować wodór o potencjale energetycznym 10 tysięcy TWh. A to zaspokoiłoby potrzeby energetyczne Europy Środkowej nawet na 5 lat. Już teraz w planach jest utworzenie doliny wodorowej, czyli miejsca, które skupi wiele podmiotów. Wodór to uniwersalne paliwo które można spalać w konwencjonalnych układach tłokowych czy gazowych lub wykorzystywać w procesach katalitycznych do wytwarzania energii elektrycznie i ciepła jednocześnie co pozwala na uzyskanie sprawności rzędu 98%. W porównaniu do systemów tłokowych sprzężonych z generatorem elektrycznym osiągających sprawność 60 proc. i magazynem chemicznym (akumulator elektryczny), układy wodorowe stwarzają nowe możliwości wytwarzania i magazynowania energii.

Robotyzacja i automatyzacja to obszary, które od lat intensywnie się rozwijają. Dzięki oprogramowaniu NVIDIA Omniverse Enterprise wdrożonemu na platformie NVIDIA OVX przedsiębiorstwa opracowują dokładne wirtualne symulacje z obsługą sztucznej inteligencji, które są doskonale zsynchronizowane z rzeczywistym światem. Co to oznacza?

Cyfrowy bliźniak to odzwierciedlenie fizycznych obiektów, procesów czy produktów w cyfrowej rzeczywistości. Istotną rolę odgrywa przetwarzanie danych. Digital twins są wykorzystywane między innymi w logistyce do pracy na zewnątrz i wewnątrz budynków. Sprawdzają się także w automatyzacji przemysłowej, w której symulacja wielu stanów w środowisku rzeczywistym byłaby niezwykle czasochłonna oraz niebezpieczna zarazem. Korzystanie z digital twins nie tylko pomaga w rozwoju usług, ale również istotnie przyspiesza uczenie maszyn wykonujących złożone czynności – mówi Krzysztof Woźny, członek zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Kiedy firmy korzystają z digital twins? Gdy chcą usprawnić działanie konkretnego zasobu w relatywnie krótkim czasie, ze szczególnym zastosowaniem systemów zrobotyzowanych i hybrydowych (człowiek i maszyna).

Kolejną, rozwojową branżą, jest budownictwo. Z roku na rok zmienia się sposób projektowania budynków, a także rodzaj materiałów budowlanych wykorzystywanych w toku realizacji. Zdaniem ekspertów firmy będą inwestować coraz więcej środków finansowych w aplikacje do zbierania danych, nowoczesne drony, oprogramowanie do modelowania informacji o budynkach (BIM), drukowanie 3D i sztuczną inteligencję.

Inwestycja w najnowocześniejsze technologie budowlane to niewątpliwie mądre posunięcie biznesowe. Kluczem jest znalezienie narzędzi technicznych, które pomogą osiągnąć cele firmy.

Które branże mają zatem największe szanse na rozwój i innowacje w 2023 roku? Tak naprawdę wszystkie, które skorzystają z pomocy nowoczesnych jednostek badawczych i wykorzystają nowe technologie do wypracowania wartości dodanej ich biznesu, przyczyniając się do trwałego rozwoju.