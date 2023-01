L’Oreal inwestuje w markę drukarek do zmywalnych tatuaży Prinker Korea. Drukarka pozwala na tymczasowe ozdobienie ciała praktycznie dowolną grafiką - od emoji po logo firmy, a nawet ozdoby twarzy.

W L’Oreal badacze współpracują ze start-upami zajmującymi się zaawansowanymi technologiami.

Produkty do tymczasowego tatuażu firmy Prinker Korea Inc. zdobyły wiele nagród.

Firmy zamierzają współpracować w celu stworzenia technologii kosmetycznych, które umożliwią personalizację autoekspresji.

L’Oreal dokonał mniejszościowej inwestycji w start-up mikrodruku, Prinker Korea Inc., za pośrednictwem swojego korporacyjnego funduszu venture capital BOLD Business Opportunities for L’Oreal Development. Założona w 2015 roku firma Prinker Korea Inc. jest twórcą i producentem cyfrowego urządzenia do tymczasowego tatuażu. L’Oreal i Prinker współpracują już od kilku lat, aby opracować L’Oreal Brow Magic — podręczny, elektroniczny aplikator do makijażu brwi, który zapewnia konsumentom precyzyjne kształty brwi przy użyciu technologii AR i opatentowanych algorytmów sztucznej inteligencji.



W L’Oreal nasi badacze współpracują ze start-upami zajmującymi się zaawansowanymi technologiami, aby tworzyć przyszłość piękna. Razem, łącząc nasze kompetencje, tworzymy niezrównane, spersonalizowane doświadczenia dla konsumentów. Dzięki tej strategicznej inwestycji możemy okazać nasze głębokie zaangażowanie w dostarczanie przełomowych technologii kosmetycznych, które naprawdę umożliwiają nieograniczoną personalizację i wyrażanie siebie każdej osoby — mówi Barbara Lavernos, zastępca dyrektora generalnego ds. badań, innowacji i technologii w firmie L'Oreal.

- Jesteśmy podekscytowani wejściem w nową fazę partnerstwa z firmą L'Oreal, która jest zgodna z naszą misją polegającą na zapewnianiu konsumentom wszechstronnych i dostosowywanych technologii do wyrażania siebie — mówi Luke Yun, współzałożyciel i dyrektor generalny Prinker Korea Inc. - Ich stuletnie dziedzictwo prac nad pięknem, badań i rozwoju oraz skupienie się na technologii kosmetycznej pozwolą nam dotrzeć do większej liczby konsumentów niż kiedykolwiek wcześniej. Ich inwestycja umożliwi nam tworzenie innowacji, które zapewnią najlepsze rozwiązania dla klientów na całym świecie i cieszymy się, że możemy razem pracować, aby osiągnąć ten cel.