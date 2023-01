L'Oréal zaprezentował nowe prototypy technologii. HAPTA to pierwszy na świecie ręczny, skomputeryzowany aplikator do makijażu przeznaczony dla użytkowników o ograniczonej mobilności dłoni i ramion.

Szacuje się, że na całym świecie żyje około 50 milionów ludzi z ograniczonymi zdolnościami motorycznymi. To sprawia, że niektóre codzienne czynności, takie jak nakładanie makijażu, stanowią wyzwanie. Opracowany przez naukowców i inżynierów L'Oréal HAPTA to podręczny, ultraprecyzyjny inteligentny aplikator do makijażu dla użytkowników o ograniczonej mobilności dłoni i ramion, oferujący im możliwość równomiernego nakładania szminki w domu.

HAPTA będzie wykorzystywać technologię pierwotnie stworzoną przez firmę Verily w celu stabilizacji i wypoziomowania przyborów kuchennych, aby dać osobom o ograniczonej mobilności dłoni i rąk — np. żyjących z chorobą Parkinsona — możliwość jedzenia niezależnie od pomocy osób trzecich. Kluczem do HAPTA jest połączenie wbudowanych inteligentnych elementów sterujących ruchem oraz konfigurowalnych nasadek, które zapewniają użytkownikowi lepszy zakres ruchu, większą łatwość obsługi w przypadku trudnych do otwarcia opakowań oraz precyzję aplikacji, która jest trudna do osiągnięcia w inny sposób.

HAPTA jest wyposażona w mocowanie magnetyczne, które pozwala na łatwe i ergonomiczne użytkowanie, umożliwiając obrót o 360 stopni i zgięcie o 180 stopni. Funkcja „kliknięcia” pozwala użytkownikowi intuicyjnie ustawić zamierzoną pozycję, pozostać w tej pozycji podczas użytkowania i pozwolić użytkownikowi na zablokowanie niestandardowych ustawień do wykorzystania w przyszłości. HAPTA jest dostarczany z wbudowaną baterią (trzy godziny do pełnego naładowania) i ładowaniem urządzenia, co zapewnia godzinę ciągłego użytkowania (około 10+ zastosowań).