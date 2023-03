Levi's będzie wymieniać ludzkich modeli podróbkami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Firma określa ten ruch jako dotyczący różnorodności i zrównoważonego rozwoju.

Jak podaje portal Yahoo.om, Levi Strauss rozpoczął w zeszłym roku trwający od 12 do 19 miesięcy proces redukcji około 800 miejsc pracy, czyli prawie 20 proc. siły roboczej w korporacji. Było to częścią planu restrukturyzacji, który miał zaoszczędzić około 75 do 100 milionów dolarów rocznie.

Redukcje objęły z czasem także branżę modelingową. Portal Spiderweb.com podał, że Levi’s nawiązał współpracę z holenderską firmą Lalaland.ai, która zapewni firmie system generowania wirtualnych modeli, wykorzystujący sztuczną inteligencję. Misją firmy, założonej w 2019 roku, jest „większa reprezentacja w branży modowej” oraz „stworzenie integracyjnego, zrównoważonego i zróżnicowanego łańcucha projektowego”. Ma na celu umożliwienie klientom zobaczenia, jak różne ubrania wyglądałyby na osobie, która wygląda jak one, za pomocą „hiperrealistycznych” modeli „każdego typu ciała, wieku, rozmiaru i odcienia skóry”.

Wszystko kosztem grupowych zwolnień żywych modeli. W oficjalnym komunikacie producent tłumaczy, że dzięki temu systemowi Levi’s i jego partnerzy handlowi będą mogli prezentować ofertę tysięcy produktów firmy dbając o różnorodność i inkluzywność. Levi’s swój ruch tłumaczy też dbaniem o zrównoważony rozwój. Firma będzie mogła znacząco zredukować wydatki na fotografowanie swojej oferty i będzie mogła zrezygnować z większości modeli i modelek.

Choć z pozoru brzmi to szlachetnie, Levi's zasadniczo zatrudnia robota, który ma stwarzać pozory różnorodności, jednocześnie pozbywając się ciężaru płacenia ludziom, którzy reprezentują cechy, które chce być kojarzone ze swoją marką.