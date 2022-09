Lidl Polska z początkiem tego roku zawarła umowę ze sprzedawcą energii na wydanie certyfikatów pochodzenia energii w całości z odnawialnych źródeł.

Zbliżająca się zima i rosnące ceny gazu oraz energii są realnym wyzwaniem dla wielu sektorów gospodarki, w tym handlu. To wpływa na rosnącą w ostatnim czasie popularność energooszczędnych rozwiązań.

Lidl Polska od lat inwestuje w ekologiczne rozwiązania, jak fotowoltaika czy gruntowe pompy ciepła, a z początkiem tego roku zawarła umowę ze sprzedawcą energii na wydanie certyfikatów pochodzenia energii w całości z odnawialnych źródeł.

Firma wierzy, że technologie te mogą korzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne i ciągłość prowadzenia biznesu w nadchodzących miesiącach.

W 2022 roku w Polsce otwarto ponad 20 nowych sklepów Lidl – w tym 12-tysięczny sklep sieci na świecie, który jest zlokalizowany w Warszawie. Wszystkie one zostały wyposażone w instalację fotowoltaiczną i inne ekologiczne rozwiązania, których zadaniem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów sieci. Są to: niezwykle efektywna energetycznie technologia odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych i wentylacji mechanicznej (rekuperacja), gruntowe pompy ciepła oraz energooszczędne oświetlenie LED – zarówno wewnątrz obiektów, jak i na parkingach.

Z początkiem 2022 roku sieć zawarła również umowę ze sprzedawcą energii na wydanie certyfikatów pochodzenia energii w całości z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że Lidl Polska przez cały rok będzie pracować wyłącznie z wykorzystaniem zielonej energii, płynącej z wody, wiatru, biomasy i słońca. Poza ogromnym znaczeniem dla środowiska, współpraca przyniesie także duże oszczędności. Podczas gdy zwyczajna elektryczność generuje ponad 600 gramów spalin i dwutlenku węgla na kilowatogodzinę, emisja energii z OZE jest do nawet 15 razy mniejsza. Sieć dąży w ten sposób do osiągnięcia celu na 2023 rok, którym jest certyfikacja tytułem zrównoważonych nieruchomości 75 proc. swoich budynków.

Grupa Schwarz, której Lidl Polska jest częścią, postawiła sobie również za cel zmniejszenie emisji operacyjnych o 55 proc. do 2030 roku (w porównaniu z 2019 rokiem). W ten sposób cała Grupa Schwarz działa zgodnie z celem paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C. Lidl jako jeden z największych detalistów spożywczych wspiera ten cel. W związku z tym Lidl opracował własne cele klimatyczne w różnych krajach, które opierają się na metodologii Naukowych Celów Klimatycznych (Science Based Targets) i przyczyniają się do osiągnięcia celu ogólnogrupowego. Strategia klimatyczna sieci spożywczej polega na unikaniu, ograniczaniu i kompensowaniu emisji w sklepach Lidl i w łańcuchach dostaw, aby wnieść pozytywny wkład w ochronę klimatu.

Jako firma odpowiedzialna społecznie od lat inwestujemy w ekologiczne technologie, zarówno w sklepach, jak i centrach dystrybucji. Choć bodźcem do przejścia na odnawialne źródła energii była w pierwszej kolejności myśl o środowisku naturalnym, jesteśmy dzisiaj świadomi korzyści, jakie niesie OZE. Wierzymy, że ekologiczne technologie są również rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne całemu sektorowi handlu detalicznego – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Lidl Polska bezpłatnie udostępnia także swoim klientom stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, które funkcjonują przy wybranych sklepach w Polsce oraz przy dwóch centrach dystrybucji i centrali firmy.