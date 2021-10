LPP przekształciła dział IT w software house Silky Coders

Silky Coders wywodzi się z LPP – jeszcze na początku tego roku pracownicy tworzyli dział technologiczny w tej spółce.

Jak twierdzi Jacek Kujawa, prezes Silky Coders w wywiadzie dla tech.wp.pl, ze względu na intensywny rozwój oferowanych rozwiązań, a także chęć odpowiedzi na cały czas rosnące oczekiwania pracowników branży IT, postanowiono wyodrębnić ze struktur tej spółki całą ponad 400-osobową ekipę ekspertów i specjalistów odpowiedzialnych za technologie.Dziś de facto tworzą oni silny software house, który już wcześniej posiadał swój indywidualny charakter i kulturę, a teraz nabrał pełni mocy.

Silky Coders współpracuje z megabrandami modowymi należącymi do LPP – Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp i House. Dba o to, by rozwiązania tych brandów w zakresie sprzedaży, logistyki czy obsługi klienta były na najwyższym poziomie. Wdraża elementy, które sprawiają, że zakupy są jeszcze przyjemniejsze – takie jak przykładowo opcja odroczonych płatności. Troszczy się też o sprawność kanałów komunikacji w ramach BOK – choćby poprzez wprowadzenie do nich chatbotów.

Realizuje także innowacje na skalę europejską, a nawet wykraczającą poza nasz kontynent, w ponad 1800 salonach stacjonarnych i na kilkudziesięciu rynkach, gdzie prowadzona jest sprzedaż online.