Rosnące potrzeby rekrutacyjne w Polsce i na rynkach zagranicznych, masowe upowszechnienie korzystania z treści online poprzez komórki oraz dynamiczny rozwój Grupy LPP skłoniły producenta odzieży do uruchomienia nowej wersji strony internetowej.

Założeniem projektu realizowanego przez technologiczną firmę Efigence było dostosowanie treści, struktury i koncepcji wizualnej strony do potrzeb potencjalnych pracowników w Polsce i za granicą.

Także stworzenie głównego i uniwersalnego dla wielu rynków źródła informacji o LPP.

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie funkcjonalności serwisu, poprawę przejrzystości witryny, podkreślenie otwartej kultury organizacyjnej oraz spójności Grupy LPP.

Polska spółka odzieżowa aktywnie rozwija sieć sprzedaży internetowej oraz uruchamia kolejne salony swoich pięciu marek ze szczególnym uwzględnieniem rynków Środkowej i Południowej Europy. Wsparciem sprzedaży omnichannelowej m.in. w obszarze logistyki i nowych technologii jest działalność spółek wchodzących w skład grupy, przede wszystkim LPP Logistics oraz Silky Coders. Podejmowanie kolejnych wyzwań biznesowych przyczynia się do tworzenia kolejnych miejsc pracy, zarówno za granicą, jak i w centrali oraz biurach spółki zlokalizowanych w polskich miastach. Obecnie LPP zatrudnia ponad 30 tyś. pracowników i dalej prowadzi aktywne działania rekrutacyjne. Nowa odsłona strony internetowej ma być miejscem ułatwiającym kandydatom zdobycie niezbędnych informacji oraz pomocą w usprawnieniu komunikacji zewnętrznej. Oprócz wsparcia w procesie rekrutacji ma pozostać podstawowym źródłem aktualnych danych o firmie dla inwestorów, mediów, organizacji pozarządowych czy klientów.

– Nieustanny rozwój naszych struktur w Polsce i za granicą przyczynia się do ciągłego zapotrzebowania na pracowników, głównie na stanowiska związane z tworzeniem kolekcji modowych i kupieckie, ale też specjalistów w obszarze e-commerce oraz sprzedaży omnichannelowej, w której jesteśmy w Polsce liderami. Wsparcie procesu rekrutacyjnego ma dla nas kluczowe znaczenie. Nowa odsłona strony internetowej ma umożliwić kandydatom szerszy dostęp do najważniejszych informacji o firmie i bieżących ofertach pracy. Odpowiedzią na ewolucję w sposobie konsumpcji mediów jest z kolei lepsze dopasowanie kanałów komunikacji dla różnych profili odbiorców, w tym kluczowej grupy w wieku 18-34, chociażby poprzez integrowanie komunikacji w serwisie z mediami społecznościowymi LPP. Ale serwis to również wizytówka ogólna firmy. W nowej odsłonie zadbaliśmy o akcentowanie fundamentów naszej kultury organizacyjnej, przywiązania do standardów, czy dbałości o przestrzeganie praw pracowniczych, zwalczanie nierówności i dyskryminacji czy ochronę danych osobowych – komentuje Sławomir Ronkowski dyrektor komunikacji wewnętrznej i CSR LPP.

Najważniejszymi celami projektu było stworzenie intuicyjnego, czytelnego serwisu zarówno dla pracowników tworzących treści jak i dla odbiorców. To właśnie z myślą o różnorodnej grupie docelowej firma stawia na treści typu evergreen, do których można powracać, ale też content filmowy i podcasty. We współpracy z ekspertami ds. technologii i designu z Efigence LPP zadbało o świeżą typografię strony, zmieniona została także kolorystyka w celu podkreślenia nowoczesnego i modowego charakteru spółki przy jednoczesnym utrzymaniu wypracowanej wcześniej pozycji w wyszukiwarkach (SEO).

Dziękujemy Grupie LPP za zaufanie i możliwość współpracy przy tym wyjątkowym projekcie. Stawiliśmy czoła nie lada wyzwaniu polegającemu na stworzeniu spójnego doświadczenia UX i skutecznej strategii komunikacji w kanale www dla bardzo różnych person użytkowników oraz licznych celów biznesowych stawianych przed witryną: rozpoczynając od promocji pracodawcy, przez wspieranie działań fundacyjnych, utrzymanie relacji z mediami i inwestorami, aż po spójne przedstawienie pięciu marek handlowych z portfolio Grupy LPP. Cieszymy się, że wspólnie opracowaliśmy nową strategię wizualną, która doskonale oddaje tożsamość Grupy, łącząc czytelne przekazy informacyjne z odważnym podejściem designerskim – komentuje Paweł Dunia, UX Director w Efigence.

Przy tworzeniu struktury serwisu szczególny nacisk został położony na takie podstrony jak: kariera, relacje inwestorskie, zrównoważony rozwój oraz Fundacja LPP. Strona ma też akcentować różnorodność spółek zależnych – LPP Logistics czy Silky Coders oraz marek własnych, przy jednoczesnym podkreśleniu spójnego wizerunku Grupy LPP. Nowy serwis został uzupełniony o informacje przybliżające kandydatom poszczególne obszary firmy.

LPP, nowa strona www. Fot. Mat. pras.

– W proces tworzenia serwisu zaangażowanych było kilkanaście zespołów wewnątrz LPP. Przeprowadziliśmy gruntowny przegląd naszych potrzeb i celów biznesowych, a także dokładną analizę ruchu na stronie i trendów w projektowaniu serwisów internetowych. W rezultacie stworzyliśmy nowy interfejs, który nie tylko jest bardziej estetyczny, ale przede wszystkim użyteczny dla naszych odbiorców. Sporą uwagę poświęciliśmy modernizacji zakładki karierowej, która stanowi istotny punkt kontaktu z potencjalnymi pracownikami. Chcemy, aby ta sekcja serwisu była miejscem, gdzie kandydaci dowiedzą się więcej o codziennych wyzwaniach, z jakimi mogą spotkać się podczas pracy w naszej firmie. Przybliżamy tu nasze stanowiska, działy, czy dzielimy się poradnikami, które pełne są wskazówek niezbędnych w procesie rekrutacji – komentuje Krzysztof Barański, koordynator projektu z LPP.

Nowy serwis dostępny jest pod adresem www.lpp.com. Swoją kolorową i żywą stylistyką ma podkreślać progresywność i nowoczesność witryny oraz akcentować silną pozycję LPP w branży modowej. Z kolei elastyczny i nieformalny charakter nawiązuje do otwartej kultury organizacyjnej polskiej spółki odzieżowej.