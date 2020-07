Matterport i C&W łączą siły. Cel - wnętrza nieruchomości w 3D

- Zawarte porozumienie idealnie wpisuje się w naszą prostą i silną strategię technologiczną. Przewiduje ona współpracę ze strategicznymi partnerami w zakresie dostarczania innowacyjnych narzędzi, które generują cenne dane i kreują wartość dla naszych klientów - mówi John Forrester, Prezes Cushman & Wakefield.

Dzięki platformie danych 3D i technikom firmy Matterport wyspecjalizowanym w obsłudze kamer Matterport Pro2, specjaliści firmy Cushman & Wakefield będą mogli prezentować potencjalnym najemcom i nabywcom nieruchomości w środowisku wirtualnym za pomocą modeli digital twins, czyli cyfrowe repliki fizycznych obiektów.

- Nasi klienci coraz częściej oczekują od nas danych i informacji, które pomogą im w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu złożonych wyzwań biznesowych. Współpraca ta to podręcznikowy przykład tego, jak rozwijamy naszą ofertę dla właścicieli i najemców nieruchomości, umożliwiając naszym specjalistom obsługę klientów na wyjątkowym poziomie za pomocą wirtualnego rozwiązania, które w obecnych warunkach stało się niezbędne - mówi Adam Stanley, Główny Dyrektor ds. Informatyki i Główny Dyrektor ds. Cyfryzacji, Cushman & Wakefield.

Matterport Capture Services to kompleksowe rozwiązanie dla firm, które potrzebują szybkiego dostępu do doświadczonego i solidnego specjalisty Matterport, który sporządzi skan posiadanych nieruchomości. Dzięki zamieszczeniu unikalnego linku do immersyjnego modelu 3D digital twin na stronie internetowej, w ofertach, e-mailach lub w kanałach mediów społecznościowych, eksperci Cushman & Wakefield umożliwiają radykalne zwiększenie liczby potencjalnych klientów zwiedzających daną nieruchomości. Klienci z praktycznie każdego miejsca w świecie mogą odbyć wirtualny spacer po wybranym obiekcie w dowolnym czasie tak, jakby w nim faktycznie byli, a także poznać układ nieruchomości z perspektywy domku dla lalek i zajrzeć do niej pod dowolnym kątem oraz dokonać cyfrowego pomiaru pokoi, powierzchni, wysokości sufitów i mebli, aby ocenić, czy dana powierzchnia spełnia ich potrzeby.

RJ Pittman, Dyrektor Generalny Matterport, powiedział: Cushman & Wakefield rozumie potęgę naszej unikalnej platformy danych przestrzennych i możliwości biznesowe wynikające z modeli digital twins oferowanych przez Matterport. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do tysięcy techników Matterport w 375 miastach w Ameryce Północnej i krajach regionu EMEA, firma Cushman & Wakefield może korzystać ze wsparcia Matterport i poszerzyć ofertę usług poprzez zwiększenie efektywności i wykorzystania portfela nieruchomości na całym świecie”.