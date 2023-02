Od momentu ogłoszenia miliardowej inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej Microsoft przeszkolił blisko 411 tysięcy specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów, uczniów i studentów.

Wśród przeszkolonych, dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ponad 60 tys. osób podniosło swoje kompetencje w obszarze podstawowych umiejętności cyfrowych.

Blisko 9 tys. to trenerzy, którzy teraz mogą wesprzeć osoby ze środowisk nieuprzywilejowanych w zdobywaniu wiedzy na temat technologii.

Najbardziej popularne wśród ekspertów IT są szkolenia w obszarach infrastruktury chmurowej, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

Rozpoczynając inwestycję w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej wiedzieliśmy, że kluczowa będzie wiedza technologiczna i szkolenia dla osób z różnych środowisk i zawodów. Nie spodziewaliśmy się jednak, że w niecałe trzy lata wyszkolimy blisko 411 tysięcy osób. Spośród nich ponad 60 tys. to klienci Microsoft, blisko 42 tys. osób reprezentuje firmy partnerskie, a aż 17 tys. to studenci – mówi Dominika Bettman, dyrektor generalna polskiego oddziału Microsoft.

Liczba certyfikowanych specjalistów chmurowych w Polsce rośnie szybciej, niż we Włoszech, Hiszpanii, Francji. W Europie wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Wielka Brytania i Holandia. Mimo to, wciąż brakuje cyfrowych ekspertów – Polska plasuje się w tym obszarze 24 proc. poniżej średniej całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Generalnie liczba profesjonalistów IT jest 15 proc. poniżej średniej.

Największym zainteresowaniem cieszą się obszary związane z cyberbezpieczeństwem oraz sztuczną inteligencją. Mimo rosnącej liczby osób wyszkolonych i tych będących w trakcie szkoleń, Polska w raporcie Digital Poland pt. „Stan cyfryzacji Polski na tle regionu”, powstałego na bazie liczb z Indeksu Cyfrowej Przyszłości Microsoft, wypada nie najlepiej pod względem stanu cyfryzacji w całym społeczeństwie. Dane wskazują, że słabo jest m.in. przez niski poziom aktywności kobiet w sektorze technologii (26 proc. poniżej średniej) oraz mniejszy odsetek absolwentów studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24 proc. poniżej średniej) czy absolwentów studiujących kierunki ścisłe (aż 38 proc. poniżej średniej). Gorzej w porównaniu do innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej wypadamy również w zakresie infrastruktury cyfrowej (13 proc. poniżej średniej), z uwagi na m.in. brak aukcji częstotliwości dla sieci 5G.

mBank, jeden z pierwszych w Polsce banków, które zdecydowały się na wykorzystanie chmury publicznej, od lat inwestuje w ludzi oraz ich kompetencje cyfrowe. W banku już niemal co drugi pracownik techniczny skorzystał ze szkoleń chmurowych. Powołane jest też Cloud Competence Center, w ramach którego pracownicy mogą rozwijać kompetencje chmurowe w wielu obszarach. Kluczowe dla wszystkich w organizacji jest bezpieczeństwo oraz ochrona danych, a także zgodność z regulacjami rynku.

W mBanku niezwykle istotne znaczenie ma kultura organizacji, której jednym z podstawowych filarów jest ciągłe uczenie się pracowników oraz rozwijanie kompetencji technologicznych. Jesteśmy bankiem, który od początku był w awangardzie innowacyjnych rozwiązań. Chcemy, aby w naszych zespołach pracowali eksperci najwyższej klasy. Inwestujemy w ich umiejętności chmurowe i rozwój w przyszłościowych kierunkach, na czym finalnie korzystamy również jako organizacja. Tylko w takim scenariuszu jesteśmy w stanie zapewnić organizacji odporność na ciągłe i nagle występujące zmiany, a tym samym zapewnić klientom mBanku jak najlepszą i stałą obsługę oraz dopasowywać nasze produkty do ich potrzeb – mówi Krzysztof Dąbrowski, COO w mBank.

Rozwój kompetencji cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu również w branży ubezpieczeniowej. Grupa ERGO Hestia zapewniająca ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw rocznie, od lat inwestuje w innowacje, które nierzadko wytyczają ścieżki dla całego sektora.

Strategia Grupy ERGO Hestia opiera się na dwóch siłach rozwojowych, które naszym zdaniem zdecydują o sukcesie technologicznym w przyszłości. Są nimi Siła informacji oraz Siła Wspólnoty. Ich synergia buduje przewagę rynkową i wyznacza trendy rozwoju technologicznego w branży ubezpieczeniowej. Krokiem w przyszłość jest migracja kluczowych systemów IT do chmury publicznej jako akceleratora transformacji cyfrowej – mówi Bartosz Dołkowski, Dyrektor Zarządzający ds. IT oraz CIO ERGO Hestii.

- Wdrożenie usług chmurowych to znaczny wzrost stabilności systemów i elastyczności w zamawianiu mocy obliczeniowej. To także skrócenie czasu dostarczania nowych produktów, co jest szczególnie ważne dla naszych agentów, brokerów i klientów. Chmura pozwala również na zmniejszenie liczby awarii i czasu ich trwania oraz gwarancja elastyczności kosztowej. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie platformy usług chmurowych Microsoft, która odpowiada na większość naszych wyzwań wdrożeniowych. Wykorzystanie chmury publicznej oznacza istotną zmianę sposobu zarządzania infrastrukturą. Celem ERGO Hestii jest samodzielne zarządzanie nowym środowiskiem. Głównie chodzi o rozwój usług, monitorowaniem podstawowych parametrów i rozliczania budując odpowiednie kompetencje. W ERGO Hestii funkcjonuje obszar Cloud Competence Center (CCC) dbający o utrzymanie i rozwijanie rozwiązań chmurowych w organizacji. Zdecydowaliśmy się na wspólny program rozwojowy z Microsoft, certyfikując nasz Zespół IT. Myśląc o przyszłości – widzimy w chmurze Azure potencjał dla naszego dynamicznego rozwoju – podkreśla Bartosz Dołkowski.

Jednym ze znaczących przykładów szkoleń kierowanych między innymi do obywatelek Ukrainy jest kurs edukacyjny CYBER Trainees realizowany przez Instytut Kościuszki we współpracy z Microsoft. Ma on za zadanie zwiększenie dostępności sektora technologii dla kobiet oraz ich zawodowe włączenie. Celem programu jest podnoszenie umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. W pilotażu wzięło udział 80 kobiet, po połowie Polek i obywatelek Ukrainy. Uczestniczki w ramach szkoleń poznawały podstawy programowania, ochrony cybernetycznej oraz technologii blockchain.