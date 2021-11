ML System wchodzi w „nową erę kwantową” i otwiera linię produkcyjną szyb Quantum Glass

ML System otworzy linię produkcyjną szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną.

Zakład produkcyjny zostanie uruchomiony w Jasionce k. Rzeszowa.

Poziom produkcji może wynieść do 5 tys. mkw. szyb w skali miesiąca. Docelowo, po realizacji pełnego planu inwestycyjnego moce wytwórcze wyniosą ok. 200 tys. mkw. w skali roku w ramach trzech linii produkcyjnych.

- Wszystkie urządzenia, które tworzą nowoczesną linię wytwórczą Quantum Glass, zostały zintegrowane i sparametryzowane. Szacujemy, że poziom produkcji może wynieść do 5 tys. m2 w skali miesiąca. Obserwujemy duże zainteresowanie produktem zarówno wśród dużych koncernów szklarskich, jak i producentów stolarki fasadowej i otworowej. Zawiązane partnerstwa strategiczne z globalnymi koncernami, jakimi są Guardian Glass oraz Pilkington, dają duży potencjał zbytu w branży BIPV i automotive. Oficjalnie wchodzimy w „nową erę kwantową” - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Uroczyste otwarcie pierwszej na świecie linii produkcyjnej Quantum Glass odbędzie się 16 grudnia w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa i połączone będzie z jubileuszem 15-lecia ML System.

Biorąc pod uwagę różnicę cenową w stosunku do pakietu niskoemisyjnych szyb powłokowych stosowanych w nowoczesnych budynkach, czas zwrotu z inwestycji w szybę z powłoką kwantową wynosi do pięciu lat. Ich skuteczność została potwierdzona w realizacjach pilotażowych ML System - dla Żabki oraz w centrum turystycznym w norweskim Dalsnibba.

Szyby z powłoką kwantową Quantum Glass to rozwiązanie opracowane przez naukowców ML System, pozwalające na generowanie darmowej energii elektrycznej ze słońca, przy jednoczesnym zachowaniu przezierności oraz wysokiego współczynnika izolacyjności. Jest to możliwe dzięki rewolucyjnemu wykorzystaniu powłoki składającej się z kropek kwantowych – małych półprzewodników o rozmiarach od kilku do kilkunastu nanometrów. Zamieniają one promieniowanie UV i podczerwone na energię elektryczną. Szyby Quantum Glass posiadają bardzo dobre parametry transmisji światła oraz ograniczają zjawisko nagrzewania pomieszczeń. Na sprawność działania powłok kwantowych nie ma wpływu kąt padania światła. Potrafią generować prąd nawet ze sztucznego oświetlenia.

- Docelowo, po realizacji pełnego planu inwestycyjnego „nowej ery kwantowej” (projekty QG, 2DGlass, Active Glass) moce wytwórcze wyniosą ok. 200 tys. mkw. w skali roku w ramach trzech linii produkcyjnych. Rocznie wydajemy kilkanaście milionów złotych na badania. Mamy bardzo dobrze rozwinięty własny dział R&D, dzięki czemu stale polepszamy parametry naszych produktów i znajdujemy im nowe zastosowania. To buduje potencjał do powstawania nowatorskich rozwiązań w branży BIPV, fotowoltaicznej, budowlanej oraz automotive, a właśnie na unikatowych technologiach się opieramy i budujemy przewagę konkurencyjną - podsumowuje Dawid Cycoń.