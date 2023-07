Nowoczesne technologie pozwalają na stawianie obiektów resortowych w miejscach dotychczas wyłączonych z możliwości zabudowy. Co więcej, technologie modułowe pozwalają stworzyć resort w formule rozproszonego hotelarstwa nawet w trzy miesiące.

Władysławowo w czasie zimowych ferii może wydawać się abstrakcyjnym kierunkiem, ale analizując wyniki raportów portalu nocowanie.pl, na przestrzeni ostatnich 10 lat można zauważyć, że cieszący się niezmienną popularnością letni kurort pozostaje w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych miejsc wypoczynku w styczniu i lutym.

Z pewnością olbrzymie resorty, w którym równocześnie będzie mogło przebywać nawet 3000 gości, wciąż pozostaną atrakcyjne dla znacznej części rynku turystycznego.

Równocześnie rośnie grupa podróżnych, dla których kameralny wypoczynek, pozwalający na spędzenie urlopu w ustronnym miejscu, wśród wszechobecnej natury, to optymalny sposób na spędzenie urlopu.

Nie bez znaczenia dla tego zjawiska była również pandemia, która unaoczniła plusy wypoczynku poza ramami masowej turystyki.

- Obecnie na rynku mocniej niż kiedykolwiek uwidacznia się zapotrzebowanie na budownictwo ekologiczne, w którym to właśnie konstrukcje modułowe mogą odegrać bardzo istotną rolę – mówi Tomasz Balcerowski, prezes zarządu spółki Ekoinbud.

W świetle wejścia w życie przepisów wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, takie kwestie jak dbanie o środowisko czy nawet dążenie do neutralności klimatycznej nowo powstających inwestycji najprawdopodobniej będą stawiane na równi z atrakcyjną lokalizacją, architekturą i funkcjonalnością danego obiektu.

Ponadto, nowoczesne konstrukcje modułowe powstające w technologii prefabrykowanej, oprócz wykonania z ekologicznych materiałów, cechują się trwałością i właściwościami energooszczędnymi, co znacznie obniża koszty ich eksploatacji. Jeżeli dodamy do tego dużo krótszy czas realizacji „pod klucz”, otrzymamy rozwiązanie, które w najbliższych latach jest w stanie zrewolucjonizować całą branżę budowlaną.

One Stop Shop na rynku nieruchomości

Inwestorzy obecnie poszukują gotowych rozwiązań i my jesteśmy w stanie je dostarczyć całkowicie zdejmując im z głowy komplikacje związane z projektowaniem oraz budową zespołów resortowych – mówi Ewelina Woźniak – Szpakiewicz, prezes zarządu DMDmodular.

Zmieniamy rolę inwestorów w kierunku klientów, którzy zamawiają gotowy projekt z katalogu i otrzymują - w niezwykle krótkim czasie - gotowy obiekt - dodaje.

DMDmodular ma już na swoim koncie budowę modułowego resortu, który powstał na terenie kompleksu Weranda Home – zespołu hotelowego położonego na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki.

- Nowa część resortu zyskała nazwę foRest, co doskonale oddaje ideę, jaką kierowali się właściciele obiektu. Ofertuje on bowiem możliwość pełnego relaksu w harmonii z przyrodą. Inwestorzy całkowicie wykluczyli budowę obiektów z wykorzystaniem tradycyjnej technologii z obawy na wysokie prawdopodobieństwo zaburzenia walorów przyrodniczych puszczy. W naturalny sposób skierowali się w stronę budowy resortu modułowego. Na potrzeby budowy obiektów w formule hotelarstwa rozproszonego stworzyliśmy naszą ofertę Smart Living, w której jest 30 wariantów całorocznych domów o powierzchni od 27 do 115 m.kw. – mówi Ewelina Woźniak – Szpakiewicz. - Nasze moduły zamawiane są przez klientów z Polski, Szkocji, Danii, Słowacji i Luksemburga.

Modułowość otwiera całkowicie nowe szanse przed inwestorami, którzy posiadają niezabudowane działki w wymagających, aczkolwiek atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach. Dzięki tej technologii, w zaledwie kilka tygodni mogą dysponować sprawnie działającym, ekologicznym i designerskim resortem. Wielu właścicieli działek ograniczają przepisy, strony postępowań administracyjnych lub też logistyka, związana z budową w trudnych lokalizacjach. Moduły na miejsce docierają transportem drogowym, i wszystko, czego wymagają, to przyłączy. Mogą być także wyposażone w panele fotowoltaicznej inne rozwiązania, ograniczające ich zależność od sieci zewnętrznych, co również zwiększa liczbę lokalizacji, w których mogą powstać rozproszone osady hotelowe.