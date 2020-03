Musimy być gotowi na paradoks technologii

- Potrzebny jest "link" pomiędzy tym co na uczelniach, a tym co w biznesie. Jeśli będziemy mieć współpracę, której dziś nie ma albo jest na niedostatecznym poziomie, to dzięki temu będziemy mogli lepiej rozwijać gospodarkę, wprowadzać innowacje - tłumaczy w rozmowie z PulsHr.pl Natalia Hatalska, prezes infuture.institute.

Ministerstwo edukacji szacuje, że do 2025 roku spadać będzie liczba studentów. W 2018 roku Główny Urząd Statystyczny podał dane, z których wynikało, że młodzi ludzie w Polsce nie widzą korzyści, jakie niesie za sobą studiowanie. Coraz popularniejsze stawało się stawianie na kursy komercyjne oraz krótkie szkolenia. Tendencja utrzymuje się w Polsce nieprzerwanie od ponad 10 lat.

Czy zatem warto studiować w czasach, kiedy coraz więcej mówi się o przewadze kompetencji miękkich?

- Zauważamy trend robienia biznesów. Zakładamy start-upy, własne interesy. Edukacje, studia wyższe odkładamy na bok. Ja uważam, że studia mają znaczenie, przede wszystkim są przykładem na to, że osoba, która przychodzi do mnie do pracy, pokazuje, że potrafi skończyć projekt. To jest dla mnie ważne. Wbrew temu, co się mówi, wiedza naukowa wyprzedza to, co dzieje się w biznesie średnio o pięć lat - tłumaczy w rozmowie z PulsemHR Natalia Hatalska, prezes infuture.institute.

Dlatego tak istotne jej zdaniem, dla rozwijania całej gospodarki, powiązanie nauki i biznesu. Jak dodaje, wciąż w cenie będą też kompetencje twarde.

