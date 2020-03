Nabór do konkursu Start-up Challenge - do 20 marca

Już po raz piąty konkurs Start-up Challenge na najlepsze start-upy z sześciu branżowych obszarów towarzyszy European Tech and Start-up Days. Udział jest bezpłatny, czas na zgłoszenia mija 20 marca bieżącego roku.

Finał i prezentacje wybranych pomysłów zobaczą w maju 2020 uczestnicy największej imprezy biznesowej Europy Centralnej, czyli Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC - European Economic Congress).

European Tech and Start-up Days poszukuje start-upów w kategorii:

ENVIRONMENT

Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów;

TRADITION & MODERNITY

Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo;

BUSINESS PROCESSES

Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

Konkurs Start-up Challenge daje możliwość zaprezentowania swojego pomysłu uczestnikom European Tech and Start-up Days oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. To okazja do pozyskania partnera biznesowego spośród tysięcy przedsiębiorców gotowych inwestować w innowacyjne projekty.

Zgłoszenia do Start-up Challenge do 20 marca br. Zgłoś się już dziś!