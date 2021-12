Naszpikowany technologiami showroom APA Group mówi głosem Tomasza Knapika

Gospodarzem domu jest Gustaw - nosorożec z ryciny Albrechta Dürera, który widnieje na ścianie recpecji APA Black House. To on oprowadza gości po kolejnych pomieszczeniach pokazując funkcjonowanie najnowocześniejszych technologii w realnym świecie. Do tej pory głos budynku brzmiał jak klasyczny, komputerowy symulator mowy.

APA Black House jest odwiedzany przez młodzież szkolną, studentów, inżynierów, projektantów, architektów, polityków i przedstawicieli świata biznesu, aby poznać najnowsze rozwiązania technologiczne i zgłębiać sposoby ich implementacji w życiu człowieka.

Ultranowoczesny showroom jest naszpikowany inteligentnymi technologiami w postaci czujników i automatyki budynkowej (BMS). Dom działa w oparciu o flagowy system APA Group –Nazca, który koordynuje całość oraz o produkty partnerów, które dostosowują się do użytkownika, wchodzą z nim w interakcję i dostarczają praktycznych, ułatwiających życie rozwiązań. Znalazły się tu między innymi systemy takich producentów jak: Samsung, Canon, Philips, Ecophon, Uniwex czy Inter Sicherheits Service.

Przy realizacji nagrań dla APA Black House spotkały się dwie ścieżki zawodowe Tomasza Knapika. Nie każdy wie, że jest doktorem elektrotechniki i był wieloletim wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Powszechnie jest znany z oryginalnego, głębokiego i dynamicznego głosu. Jego charakterystyczną barwę można spotkać w takich filmach jak Mad Max, Cobra, Terminator 2, Pulp Fiction czy Wściekłe Psy i niezliczonych ilościach produkcji, dostępnych niegdyś na kasetach VHS.