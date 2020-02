Nawet wspaniały i drogi projekt, jeśli nie wynika z potrzeby społecznej, zostanie zniszczony

Zrównoważone miasto ma zwartą i różnorodną tkankę miejską, dba o lokalność, atrakcyjny krajobraz, zrównoważoną mobilność oraz jest zdrowe. Jednak bez zapewnienia bezpieczeństwa inwestorom i mieszkańcom, spójności społecznej oraz troski o kulturę materialną pejzażu żadne przepisy nie przetrwają. Do takich konkluzji doszli paneliści sesji 4 Design Days 2020 „Tu zamieszka zrównoważony rozwój”.

Najbardziej zrównoważone osiedla czy dzielnice to te, które już istnieją. – Naszym zadaniem powinno być przekształcenie ich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zamiast budowania nowych. Jednym z aktualnych nurtów współczesnej urbanistyki jest nowe spojrzenie na przedmieścia zbudowane w latach 70. i 80. w krajach zachodnich oraz w Chinach i w części Azji. One potrzebują nowej struktury organizacyjnej, usług oraz więcej przestrzeni zielonej, by odpowiedzieć na współczesne potrzeby mieszkańców. Dla mnie nowy standard urbanistyki należy stworzyć na bazie koncepcji przebudowy i wykorzystania istniejącej tkanki miejskiej i podmiejskiej – uważa krytyk architektury Aaron Betsky.

Przyznaje, że polskie podmiejskie osiedla pod Warszawą, które zwiedził, były okropne. – Źle zbudowane i zaprojektowane. Odizolowane od reszty miasta. Reprezentują najgorszy, przestarzały styl projektowania osiedli. Polska ma więc wiele do zrobienia – uważa Aaron Betsky.

Ekspert podkreśla, że największym obecnie problemem globalnym jest wypracowanie metody przekształcenia tymczasowych domów zasiedlonych przez uchodźców w społeczności.

Człowiek potrzebuje człowieka

Architektoniczny wymiar tego globalnego problemu dostrzega również Andrzej Chołdzyński, architekt i urbanista, założyciel AMC-Andrzej M. Chołdzyński.

– Dziś mobilność każdy ma wpisaną w geny. Należałoby się zastanowić, co zrobić, aby uchodźcy przestali się przemieszczać po całej ziemi i dobrowolnie zamieszkali w swoich małych ojczyznach. Sposobem na reperację świata w skali mikro i makro mogą być właśnie samodzielne, małe ojczyzny, w których blisko jest do pracy, przyrody i wszystkich innych życiowych funkcji – uważa Andrzej Chołdzyński.

Architekt zastanawia się, w którą stronę skręci rozwój cywilizacji, skoro z jednej strony mamy mobilnych nomadów, a z drugiej - ludzi przywiązanych do pamięci kulturowej.

- Urbanistyka i architektura pokazują stan społeczeństwa. Bez niego nic się nie da zrobić. Nawet wspaniały i drogi projekt, jeśli nie wynika z potrzeby społecznej, zostanie zniszczony. Człowiek potrzebuje spójności społecznej w miejscu zamieszkania oraz poczucia, że coś po nim zostanie. Częścią tego jest kultura materialna pejzażu naszych miast. Bez tego żadne przepisy na zrównoważone miasto czy osiedle nie przetrwają - przewiduje Andrzej Chołdzyński.

